Elogios de Berenguel a Sevillano

Amigos, mucho, pero el sábado a partir de las 19.15 horas, entablarán una batalla dentro de la 'guerra' que está siendo esta edición de la Superliga 2018/2019. El líder invicto es Unicaja Almería y no se fía absolutamente nada de Río Duero Soria porque no hay motivos para ello. La clasificación actual del cuadro soriano es una mera anécdota a esta altura y es de esperar una rápida reacción. Así lo piensa un Manolo Berenguel al que se le dibuja una sonrisa cuando habla de su buen amigo y tocayo Manolo Sevillano: "Es uno de los jugadores expertos, que saben jugar a esto, además con mucho nombre y campeón de Europa, que encima es el director de orquesta, que sabe lo que hace y lo que dice en todo momento". Compañeros de habitación en la Selección Española, "es una excelente persona, pero me va a intentar sacar los ojos -risas-", advierte.

El jugador-entrenador soriano es la pieza clave del próximo rival, si bien "además la incorporación ahora de Ignacio Sánchez le va a dar un aire nuevo y fresco que seguro que les va a ir bien, porque no han empezado bien esta temporada y están buscando eso, retomar lo que saben hacer bien, porque tienen jugadores expertos más allá de Sevillano, y por lo tanto es un rival complicado y una salida muy difícil, como siempre ha pasado en Soria". Pese a la dureza, es un momento de disfrute para todo amante del voleibol: "El partido medirá a los rivales más antiguos de la Superliga, los eternos rivales, y eso siempre es un aliciente; si todos los equipos cuando se enfrentan a nosotros dan el 120%, mucho más todavía Soria".

El mejor que se puede dar es vivir un partidazo, que es lo que Berenguel se espera en Los Pajaritos: "Hay que ir con la mentalidad de que no nos podemos relajar en ningún momento, ya que aun jugando nosotros a un cien por cien, si ellos sacan su propio cien por cien también es un equipo que nos puede hacer mucho daño y que nos puede ganar".