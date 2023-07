Ely: “Ahora hay un plus que no teníamos, la experiencia en Primera”

“Ahora tenemos un plus del que no disponíamos la temporada pasada, como es el de la experiencia en Primera División; había muchos jugadores que no había debutado en la máxima categoría y ya saben cómo es la élite, algo que va a ser muy importante”. Estas eran declaraciones que realizaba Rodrigo Ely, con el que los medios oficiales del club han tenido una larga entrevista para hablar de la concentración del equipo, de la nueva temporada, de la afición, del flamante cuerpo técnico, de la importancia del Almería en su trayectoria…

El futbolista brasileño cuenta cómo es un día en el stage en Benahavís: “El despertador suena muy pronto, a las siete de la mañana y ya nos preparamos para afrontar un día intenso. Después de las vacaciones se necesita volver a retomar la rutina de los horarios de entrenamientos, de comidas… La pretemporada es un mes para trabajar, alimentarte bien y descansar; limpiarte de todo para llegar con garantías a la competición, y en la concentración todo es más completo porque además lo que ensayas lo llevas a la práctica en los partidos amistosos”. En este sentido valoraba el lugar de la concentración diciendo que “aquí lo tenemos todo, con una buena estructura y esto hace que los equipos opten más por estos lugares porque así se pueden disputar encuentros de preparación al estar muchos clubes en torno a estos complejos deportivos”.

Rodrigo Ely señalaba que “el poco tiempo que tenemos libre yo lo dedico a hablar con mi mujer y mis hijas, que ahora están en Brasil; a dormir para recuperar, leer, oír música… Algo para relajar la mente y desconectar”. El Almería está entrenando con altas temperaturas, algo que en opinión del central rojiblanco “nos vendrá bien para los horarios que tenemos en las primeras jornadas de Liga. Sabemos que la televisión manda en este aspecto y tenemos que adaptarnos; de hecho lo estamos haciendo”.

Asegura tener muy buenas sensaciones con el nuevo cuerpo técnico “que está corrigendo cosas para crecer y avanzar. Nos transmiten sus ideas que el grupo las asimila bien. Quiere que mejoremos con y sin balón, y que estemos más equilibrados en el campo. Estamos en una buena línea”.

El central rojiblanco considera que el Almería tiene argumentos “para dar un paso más en la Liga, que es poder conseguir la permanencia sin la tensión de la temporada pasada, aunque luego fue gratificante. Queremos lograr el objetivo de manera holgada”. Para ello será clave “el trabajo en equipo y ser solidarios, sin olvidar la conexión con la afición y con el club”.

Sabe que esta próxima temporada los aficionados de fondo estarán un poco más lejos, y aunque reconocía “que nos gusta tenerlos cerca”, también puntualizaba que el cambio de gradas en los fondos “está dentro del proceso de crecimiento del club”.

Rodrigo Ely subrayaba que “el Almería me abrió las puertas para poder demostrar mi valía. Yo sabía que estaba bien y tenía confianza, pero debía confirmarlo en el campo”. Se considera, y además lo demuestra, un jugador de club, dispuesto siempre a sumar: “Lo doy todo, y un poco más, por la entidad que defiendo. Intento ayudar a los compañeros, quiero que la afición disfrute…”. Y apostillaba: “El tiempo me ha hecho madurar, pero tengo la misma ilusión que cuando empezaba. Cada año es un reto nuevo”.