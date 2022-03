Ely: "Estoy encantado de ayudar al Almería a alcanzar el ascenso"

Rodrigo Ely (Lajeado, Río Grande del Sur, 3-11-1993) completaba esta mañana su segundo entrenamiento como jugador de la UD Almería y posteriormente era presentado oficialmente ante los medios de comunicación, mostrándose satisfecho por poder colaborar al objetivo de retornar a Primera: "Agradezco la oportunidad, estoy encantado de estar aquí para ayudar al Almería a alcanzar ese ascenso que ha estado tan cerca estos años. Siempre doy el máximo e intento hacerlo mejor. Llego con mucha ilusión y ganas de estar en el verde, que lo echo mucho de menos. Si seguimos así este año lo podemos conseguir".

Ely, que lucirá el dorsal número 19 que este curso estaba desierto en los anteriores lo portaron Joao Carvalho o Ante Coric, definía sus cualidades como defensa central: "La posición de central ha evolucionado mucho en los últimos años. Me gusta estar activo en la marca y hacer buenas lecturas del juego. He crecido en muchas cosas porque pasé muchos años en el Alavés y maduré. Me gusta el juego aéreo y tener liderazgo natural. Esas son cosas que me marcan más".

Cuestionado acerca de su estado físico tras permanecer más de un año sin jugar por una grave lesión de rodilla que se producía en diciembre de 2020 mientras militaba en el Alavés, aseguraba estar en perfectas condiciones: "Me siento preparado. Estoy listo para jugar cuando el míster lo vea necesario. El grupo y el staff me ha recibido genial, parece que llevo meses aquí. Eso es una virtud de este grupo, se vive bien el día a día".

El defensor brasileño confesaba que Rubi ya le había pasado unas pautas sobre su sistema de juego y espera que pronto pueda compenetrarse bien con Babic, su pareja en la retaguardia: "A Babic lo conocía porque me gusta ver el fútbol. Estoy dispuesto a crecer con él y que podamos hacer un buen final de temporada".

En el vestuario dice haber sido bien acogido (al primer entrenamiento salía con su compatriota Dyego Sousa) y de la cláusula de renovación por dos campañas más a final de curso prefería no entrar en detalles: "Los compañeros me han dicho que en Segunda puedes perder o ganar con todos, es muy intensa, pero es fútbol, competir y estar concentrados. El futuro ya se verá, lo importante son los partidos de ahora y el objetivo. Mi meta es ayudar a lograr el ascenso, para lo que daré todo lo que tenga y un poco más. Debemos enfocarnos en el ahora".