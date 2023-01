Ely: "Ya se ve a un Almería más maduro"

Rodrigo Ely es el líder natura de la zaga rojiblanca. Rubi confía mucho en las prestaciones del central brasileño, que ya ha compartido pareja de baile con Babic y Chumi en el eje de la retaguardia. El viernes ante el Espanyol la UD Almería cerrará la primera vuelta del campeonato y Ely confía hacerlo rebasando la cifra de 20 puntos, asegurando que el equipo ha madurado mucho en las últimas semanas.

Los visita un Espanyol que no pierde desde que se produjera el parón liguero...

"Tenemos respeto al Espanyol como a todos los rivales, será un partido complicado, como todos en Primera, pero en casa con nuestra gente somos muy fuertes. Viene un rival en una racha muy buena, pero venimos de empatar en casa ante el Atlético y hay que hacer bueno ese punto de Mestalla".

En caso de victoria acabarían el primer tramo de la competición con 22 puntos.

"Si sobrepasamos los 20 puntos en la primera vuelta estaríamos más cerca del objetivo de la permanencia".

¿Cómo se ve haciendo dupla con Chumi?

"Tenemos una plantilla muy preparada y al que le toque jugar tiene que rendir al máximo. Lo importante es sumar para ayudar al equipo".

¿Ha notado mucha mejoría desde el arranque del curso en el mes de agosto?

"Ya se ve al equipo un poco más maduro. Al principio de temporada pecamos muchas veces de juventud, pero ahora podemos dar la cara ante cualquier adversario. Hay que seguir por esta línea y jugar de tú a tú a cualquier equipo. Hemos dado un pasito más".

En los saques de esquina son de los equipos más solventes de la competición.

"Es un factor muy importante el balón parado porque los partidos están muy igualados y hay que aprovecharlo para sacar puntos. Le metemos muchas horas de trabajo".

Ely: "Estuve con Joselu en Vitoria y sé el nivel que tiene. Haremos lo mejor posible como defensas para pararlos"

¿Ha tenido la oportunidad de saludar ya a Mariño?

"No he visto a Mariño, sí he leído que podía estar llegando. Todos los que estamos el ambiente es de 10 y quienes vengan para sumar serán bienvenidas porque el objetivo es complicado y bonito al mismo tiempo".

¿Algún plan para frenar a Braithwite y Joselu?

"Intentamos estudiar al adversario. Estuve con Joselu en Vitoria y sé el nivel que tiene. Haremos lo mejor posible como defensas para pararlos. Tienen buena plantilla, quizá lleven menos puntos para el nivel que tienen".

¿Dónde puede estar la clave para doblegar a los de Diego Martínez?

"Hay que meterle intensidad, ritmo y hacer nuestro fútbol. Ahí estará la clave, en seguir lo que venimos haciendo en casa, quitando el partido de la Real".

¿Palpan en el campo mayor comunión con la grada?

"Estamos disfrutando mucho el ambiente en el campo. He notado mejoría de gente cantando el himno al entrar al campo y eso se transmite al jugador. Agradecemos que sigan apoyándonos porque quedan muchas batallas juntos".

¿Alguna solución para la maldición desde los once metros?

"Tiramos muchos penaltis. Al empatar los partidillos los decidimos en los penaltis, no es cuestión de no entrenarlos, pero es el 'feeling' del partido. Eso también cambiará, estamos en ello porque son goles importantes".

¿Qué tal se encuentra a nivel personal?

"Estoy disfrutando. Me gusta cómo jugamos al fútbol y es lo mejor que me puede pasar. Todavía puedo seguir mejorando y trabajo para ayudar a los compañeros en el día a día aportando la experiencia de mi carrera".

¿Cuál ha sido el delantero más complicado de marcar en esta primera vuelta?

"En cada partido puedes encontrarte 2 o 3 muy buenos jugadores en cada equipo. Benzema, Vinicius, Lewandowski, es el máximo nivel del fútbol. Es muy exigente y el nivel es altísimo. Diría que Lewandowski ha sido el más difícil en esta primera vuelta".