Emanuel sigue sin entender su destitución

Nadie entendió la salida de Pedro Emanuel yendo segundo en la tabla. Meses después, sigue sin haber una explicación deportiva a su cese. Ni el propio exentrenador rojiblanco la encuentra, desde Emirato Árabes, donde dirige al Al-Ain.

Emanuel ha valorado para el Diario As su salida del conjunto rojiblanco. "Creo que sorprendió a toda la gente. Son decisiones que tengo que aceptar y respetar porque la misma puerta por la que entro en algo en la vida es la misma por la que salgo. Eso hago en todos los sitios y clubes donde voy. Por eso respeto y acepto la decisión. Yo me quedo donde me quieren. Ha sido la salida en la que menos he entendido el porqué. No puedes decir que es por los resultados al estar en ascenso directo, es inexplicable. No hubo una explicación lógica. Si me quieres decir que ha sido una decisión de quien manda, es lógico que sí. Me quedé muy triste por el club y por los jugadores porque teníamos una relación muy, muy buena. Les enseñé mucho, pero fue muy corto porque pienso que todo aquello que era lo mejor estaba por llegar y no pudimos concretarlo juntos".

El portugués llega a reconocer que no le dieron motivos de peso el día de su destitución. "Solamente me dijeron en el Almería que lo que buscaban no estaba aconteciendo. Cuando es así, no hay nada que hacer. Como te he dicho, yo me quedo en los sitios donde me quieran. Si no me quieren, es muy simple: me marcho y se acabó. No hay que buscar algo más. Creían que teníamos que buscar otro tipo de resultados, buscar algo más".

Pedro Emanuel, exentrenador del Almería "Ha sido la salida en la que menos he entendido el porqué. No puedes decir que es por los resultados al estar en ascenso directo, es inexplicable"

Finalmente, Pedro Emanuel aprovecha la entrevista de Nico García para desear mucha suerte al Almería. "Me quedo con que es un club fantástico, con personas fantásticas, un grupo de chicos muy unido y una ciudad que me encantó. Con los aficionados, igual. Es lógico que cuando todo corre bien y vas a ganar, es todo muy bonito, pero siempre he sentido un cariño enorme de todos, desde el primer día y eso que no es fácil que un día tienes un cuerpo técnico y al siguiente un dueño compra el club y mete a otras personas, pero desde el primer día me he sentido muy querido. Mi gran desilusión ha sido no estar hasta el final porque creo que el trabajo empezó bien para terminarlo, pero ahora, pasados unos meses y reflexionando con calma, te digo que ha sido una tristeza grande para mí aunque la vida continúa. Deseo lo mejor para el Almería, no va a ser fácil si el campeonato se termina, pero esta pausa va a favorecer que el equipo se prepare y concrete el ascenso".