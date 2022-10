Embarba: "Creo que la afición va a estar con nosotros, pase lo que pase"

Adrián Embarba llegó procedente del Espanyol con la intención de ser protagonista y hasta el momento solo fue titular ante Osasuna, siendo sustituido al descanso. Debutó una jornada antes en Valladolid (31 minutos) y luego disputó 5 minutos en Mallorca y otros 32 en Bilbao, en casi todos esos partidos rozó el gol. El sábado ante el Rayo podría tener una nueva oportunidad en el once para buscar su estreno goleador como rojiblanco. Tras siete campañas en el Rayo, el sábado (14:00) se verá las caras con los de la franja y no tiene claro si lo celebrará en caso de marcar.

¿Cómo ve al equipo inmerso en esta crisis?

"Tenemos muchas ganas de darle la vuelta a esta situación. Estamos dolidos porque hemos hecho cosas para sacar algún punto más. Del Rayo salí y estoy muy agradecido, pero le tengo muchas ganas porque es el siguiente rival".

¿Se ve pronto como titular?

"Me veo capacitado. Trabajo en cada entrenamiento para estar a disposición del míster. Si ha preferido a otro compañero es porque cree que sería lo mejor para el equipo, yo pretendo ayudar a los compañeros y me encuentro bien, cogiendo el ritmo".

¿Adaptado ya a Almería?

"Estoy muy contento aquí, es un club al que quería venir por su ambición y estoy muy ilusionado con compañeros, afición y cuerpo técnico. Titular o no es de preguntarle al míster, me siento importante. Quiero sacar la mejor versión de mí aquí en Almería, tengo ganas de participar y volver a divertirme y disfrutar. Venimos de Segunda y el objetivo es permanecer, hay que tener paciencia".

¿Espera un partido 'trampa' ante el Rayo?

"No consideraría un partido trampa, son condiciones distintas las que se dan. El Rayo trabaja todo muy bien y tiene su estilo de hace años. Queremos ser protagonistas el sábado y esperamos que nuestra gente nos empuje, teniendo esa calma de no buscar ganar en el minuto cinco".

¿Temen que la afición les dé la espalda si las cosas se tuercen el sábado?

"Creo que la afición va a estar con nosotros pase lo que pase. Somos conscientes de que no hacemos gol, pero creamos ocasiones, lo malo sería no crearlas. El equipo sigue con confianza, entrena bien y hay nivel individual. Iremos a por el partido y la gente nos arropará".

¿Qué Rayo se espera?

"Será un partido bonito de ver, rivales que quieren protagonismo con balón, atacan y defienden. Es un reto quitarle el balón al Rayo y ser protagonistas en casa llevando la iniciativa y estando bien en bloque defensivo. No creo que haya nerviosismo ni ansiedad".

Son ya cuatro derrotas consecutivas...

"En cuanto enganches dos victorias seguidas te vuelves a poner en una situación cómoda y todo se ve de forma distinta".

Francisco era destituido en el Elche tras cinco derrotas, ¿ven a Rubi fuerte?

"Estamos muy tranquilos, ni nos planteamos nada sobre el míster porque estamos con él y entrenamos a un nivel espectacular. Pensamos en ganar al Rayo como bloque, todos juntos".

¿Celebraría el gol en caso de marcar dado su pasado rayista?

"Ojalá marque y ganemos como sea. En el Rayo he estado muchos años y no sé si lo celebraría, pero sería el más contento de todos. Me veo capacitado para aportar goles y quiero hacer hincapié en ello, no solo para llevar la iniciativa con liderazgo en el campo, sino también en cuanto a números, asistencias y goles".