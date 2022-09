Embarba: "Tenía ganas de venir al Almería porque es un club sin techo"

Adrián Embarba Blázquez (Azuqueca de Henares, 7-5-1992) acumula a sus espaldas once temporadas de experiencia en el fútbol profesional, siete de ellas en la máxima categoría, y llega a la UD Almería para aportarle ese recorrido a una de las plantillas más jóvenes de Primera División: "Tengo muchas ganas de estar aquí, quería venir a este proyecto, a un club sin techo, con ambición pero con humildad. Es para crecer y volver a ser el jugador que he sido siempre. Me he adaptado muy bien gracias a los compañeros y al cuerpo técnico. Es un club que viene creciendo y desde fuera se veía ambicioso, con un proyecto muy bonito. Tenía la ilusión de salir y seguir creciendo porque me queda mucho para demostrar mi mejor nivel. Quiero ser importante y seguir la línea del equipo".

Aunque en su etapa en el Espanyol no llegó a coincidir con Rubi, Embarba admite que le habían hablado muy bien del técnico catalán y fue otro signo favorable para decidirse a firma como rojiblanco hasta 2026: "Tenía muy buenas referencias del míster, aunque no contacto directo, sí por compañeros. Seguí al equipo la temporada anterior y estoy muy contento con sus entrenamientos, filosofía y forma de transmitir las cosas. Se ve en el trabajo del equipo y creo que encajo".

De su debut en Valladolid lamenta el resultado final y se queda con las buenas sensaciones a nivel personal: "En Valladolid nos fuimos con mala sensación al recibir gol en el último minuto y pudimos mínimo rascar un punto. Contento en lo personal con mi debut porque busco ser atrevido y me encontré a gusto. Se vio en el campo y quiero demostrar que puedo ayudar al equipo".

En el vestuario se ha encontrado a un grupo joven y, según reconoce, con un gran ambiente de trabajo: "Ya conocía a algún compañero y eso lo facilita todo. Se ve mucha juventud y muy buen ambiente pese a tener tantas nacionalidades. Es un grupo y se ve 'feeling' en los entrenamientos. Eso va a sumar también para crecer. El objetivo es consolidarse en esta categoría y esa inexperiencia te da un plus de ganas y ambición. La inocencia te hace plantarle cara a cualquiera por atrevimiento y se ha buscado esa mezcla con la veteranía. No debemos mirar más allá del Osasuna".

De la visita del conjunto navarro el lunes al Power Horse, que puede significar su debut casero, Embarba vaticina que será complicada: "Va a ser un partido muy difícil porque conozco bien a Osasuna y lo pone complicado con juego físico y centros por banda. Intentaremos contrarrestarlo siendo protagonistas ante nuestra gente. Entreno lo mejor que puedo y el míster decidirá si salgo de inicio".

Designado MVP en Pucela por la afición indálica, Embarba espera haber caído de pie en su andadura almeriense: "Agradezco el recibimiento que he tenido por parte de la afición y el MVP del partido el otro día. Quiero sentir su apoyo en casa y su ánimo para celebrar puntos y cosas buenas juntos. El lunes nos veremos todos juntos en el Estadio".

Para concluir, el jugador alcarreño esbozaba lo que entiende que puede dar de sí el plantel en este regreso al máximo nivel: "Queremos ser un equipo fuerte, protagonista y que dé sorpresas. Debemos proponernos algo y conseguirlo partiendo desde el trabajo y la humildad con esa ilusión que se transmite desde fuera. Me identifico mucho con todo eso porque no me pongo límites".