Embarba: "Es un partido clave, lo tenemos marcado en el calendario desde hace tiempo"

Adrián Embarba ha hablado 48 horas antes de regresar a la competición en Cádiz, mostrándose ambicioso de cara al regreso a competición oficial casi dos meses después. El madrileño espera que su equipo lleve la iniciativa en tierras gaditanas, donde puede dar un golpe encima de la mesa.

- ¿Cómo les ha sentado el parón?

Es algo diferente. No estamos acostumbrados a tantos días sin competir. Nos sirve para cargar las pilas, estar con la familia y tener días libres. Nos hemos preparado, mejorando en los conceptos que queremos plasmar. El equipo ha trabajado genial, yo me he sentado muy a gusto cogiendo físico, con balón tomando otros conceptos... Vamos a salir reforzados de esta experiencia.

- Regresan a la competición ante un rival directo.

Es un partido en el que nos jugamos muchos. Es un rival de nuestra liga. Si ganamos, damos un salto en la clasificación para estar por lo menos unas semanas tranquilo porque nunca se está tranquilo. Tendríamos un colchón de puntos. Vamos con muchas ganas después de tanto tiempo sin competir, vamos a por los tres puntos. El equipo ha competido muy bien durante estas semanas y está entrenando a un nivel muy, muy alto.

- ¿Pescar en Cádiz les quitaría esa presión de puntuar fuera?

Nos está costando más fuera de casa. En casa sí estamos fuertes y tenemos que mantenerlo. Somos un equipo que quiere, que propone, que llega, que crea y que presiona. Eso se tiene que ver fuera de casa. Es un partido clave, lo tenemos marcado en el calendario desde hace mucho tiempo. Estoy seguro de que nos vamos a traer los tres puntos a Almería.

- ¿Se está encontrando Embarba como deseaba?

Estoy muy a gusto, a un buen nivel. Me he adaptado al cuerpo técnico y a la ciudad, pero estoy trabajando para alcanzar un nivel mayor, puedo darlo. Quiero exigirme mucho en cuanto a números.

- El calendario se empina en enero.

Lo tienes en mente, pero no nos centramos más allá del Cádiz. Estamos ya centrados y tenemos muchísimas ganas porque es un partido clave. Llegamos en una buena dinámica para afrontarlo. Hemos cogido muy buen físico, tenemos una plantilla amplia y vamos a competir muy bien allí.

- ¿Qué hay que hacer para ganar en Cádiz?

Ser tú mismo. Hay que ser los protagonistas del partido. Ellos practican un fútbol más directo, juegan por bandas... Nosotros tenemos más posesión y queremos presionar arriba, jugando en su campo. Si los sometemos en ese sentido, se lo pondremos difícil. tenemos que tener la vigilancia de sus puntos fuertes, que son la velocidad y las contras. Tenemos que ser valientes porque tenemos calidad de sobra.