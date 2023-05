Embarba: "Hay que salir a representar el escudo, el club y la ciudad para quedarnos otro año en Primera"

Adrián Embarba conoce como pocos el vestuario del RCD Espanyol, donde conserva muchas amistades al haber sido un miembro más el curso pasado. Por eso asegura que siendo un gran equipo y sintiendo el orgullo herido tras consumar su descenso en Mestalla saldrán a intentar ganar y eso es justo lo que hará también el Almería para evitar especulaciones con un posible empate que les bastaría.

Regresa a Cornellá con la permanencia en juego...

"Es un partido especial y muy importante que afrontamos como una final porque es el último y dependemos de nosotros mismos. Todos hubiéramos firmado esto a principios de temporada. Venimos haciendo un buen trabajo y tenemos que ir a puntuar a Barcelona".

¿Ha compartido impresiones con algún excompañero para palpar el ambiente?

"He tenido alguna conversación con algún excompañero y les deseo lo mejor, espero que regresen pronto a Primera. Nos jugamos mucho y habrá tiempo de darles cariño. No hablamos sobre el partido, creo que saldrán a competir y nos tiene que dar igual, hay que ir a ganar".

Los resultados lejos del Power Horse no invitan al optimismo...

"La dinámica fuera de casa es cierto que no ha sido buena pero venimos de buenos partidos y tenemos que abstraernos del ambiente que pueda haber".

¿Qué Espanyol espera el domingo?

"Espero un Espanyol que va a competir. Es el último partido en casa en Primera hasta no saben cuándo y querrán ganar por su gente y porque es un gran equipo. No nos planteamos ni ir a empatar ni que otros hagan el trabajo por nosotros, no podemos especular. Se tienen que notar quién se juega algo y quién no se juega nada y salir a morder desde el primer minuto".

Lástima que no se certificase la salvación ante el Valladolid.

"Tuvimos la oportunidad de sentenciar ante el Valladolid y hay que seguir compitiendo hasta el último día porque a todos nos gusta este deporte. Dependemos de nosotros y el equipo está tranquilo porque ha vivido esta presión más veces, hay que dar otro paso adelante. Hay que salir allí a representar el escudo, el club y la ciudad para quedarnos otro año en Primera".

¿Ayuda ver que el equipo ha llegado muy entero al tramo final?

"La temporada ha sido por rachas, pero en el tramo final el equipo ha competido en todos los partidos, siempre cerca de ganar y dejando porterías a cero a nivel defensivo. También ganando fuera, que era la asignatura pendiente. En fechas clave el equipo no ha fallado".

Se ve a todo el plantel muy comprometido...

"Al equipo lo veo muy preparado tanto física como mentalmente. Es toda la plantilla, se ve entrenando que todos están metidos y quieren participar. Sousa hizo un partidazo y eso es fruto de no dejarse llevar y estar comprometido remando en la misma dirección. Yo ya he vivido situaciones de este estilo, tengo experiencia y eso es lo que marca la diferencia".

¿Espera repetir el gran partido que cuajó en la ida ante los pericos?

"He hecho muy buenos partidos y el de la ida ante el Espanyol es a destacar. Fue muy completo y me sentí muy a gusto. Eso quiero este fin de semana otra vez en un campo que conozco y ante una afición y compañeros que también conozco por conseguir un objetivo merecido".

¿Genera mucha presión jugársela en la última jornada?

"Toda la plantilla es consciente de la situación. Todos han jugado en Segunda y Primera y saben la diferencia que hay entre una categoría y otra y lo que supone para el club y la ciudad. Sin meternos presión extra, desde la confianza vamos a sacarlo seguro".

Hay muchos aficionados en los que ha cundido el pesimismo...

"Entiendo que haya gente que tenga dudas. Valoras opciones y ves que los resultados fuera de casa no han sido favorables. Pero el aficionado vio que merecimos ganar ante el Valladolid pero ese punto nos hace depender de nosotros. Da igual que sea fuera de casa".

¿Estarán pendientes de otros marcadores?

"Siempre habrá alguien pendiente a los móviles, pero contra el Valladolid por ejemplo yo no me enteré de anda. En los últimos minutos en el banquillo sí se escuchaba algo, pero debemos olvidarnos de los otros campos. Es asequible ganar de la forma que llegamos".

¿En qué se diferenciará a otros partidos?

"No creo que sea diferente a otro partido, competimos con nobleza desde la ambición, garra y sacrificio que supone sabiendo que es una final y hay que ir el doble de motivado y concentrado. Muy trabajado a nivel mental pese a ser un recién descendido el rival".

Tendrán el respaldo de alrededor de un millar de seguidores, ¿algún mensaje para ellos?

"Agradecemos mucho el desplazamiento de los aficionados para poder celebrar con ellos la permanencia. El cambio horario no favorece y le agradecemos el respaldo durante toda la temporada para lograr el objetivo de salvar la categoría".

¿Qué 'hada madrina' hace que jugadores sin oportunidades rindan a gran nivel?

"El hada madrina es fruto del trabajo de todo el equipo y no dejarse llevar. Los que no han tenido minutos se han visto recompensados al insistir porque el trabajo da sus frutos y el no desconectarse hace que rindas cuando toque. Ahí está el caso del propio Sousa, al que he aludido antes. Entre todos nos hemos ayudado".