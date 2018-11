Enrique Martín: "El Almería es un espejo en el que mirarse"

Enrique Martín asegura tener buenas sensaciones respecto al futuro, después de que la enfermería se haya vaciado y la llegada de Imanol García. La recuperación de jugadores del primer equipo no provocará que salgan futbolistas del filial que están contando. El técnico del Nástic minimiza la derrota en Copa Cataluña y da un toque de atención a Mejías. El pamplonica alaba la actitud del Almería, al que cita como ejemplo.

Sensaciones. “Las sensaciones son muy, pero muy diferentes a cuando llegué. Se me caía todo. Incluso tras la victoria frente al Oviedo tenía muchas dudas. Ahora veo que avanzamos con propiedad. Recuperamos a Uche, Fali, Ramiro, Abraham, Sebas y sumamos a Imanol. Medio equipo. La salvación no es una utopía. Hay que competir como nunca porque solo con calidad no se gana, pero antes o después saldremos”.

Portería. “No habrá cambios. Jugará Isaac ante el Almería. Tenemos dos grandes porteros como demostró Bernabé en la Copa Cataluña. Me dan confianza los dos. En cualquier momento puede cambiar”.

Jugadores del filial: “Estarán Salva, Víctor, Brugui y Luis Suárez. Van a ir convocados porque se lo están ganando. Cuando uno tiene hambre se nota y Salva lo demostró en Vilafranca que quería. No le importaban los inconvenientes del campo, del rival, nada. Él, Bernabé y Víctor, que se le ve un buen futuro, fueron los mejores”.

Mensaje a la afición: “Las cosas no van como quisieran pero es largo. Hay tiempo para todos. No hay que esperar a que falten cinco jornadas”.

Toque a Josua Mejías: “Me da la sensación de que, por lo menos desde que yo vine, que este chico nunca ha estado bien. No sé lo que ha tenido, pero para competir a este nivel creo que no está. De ahí que haya cometido tantas incongruencias. No está centrado en el juego, algo tiene que le desvía la atención. Cuando algo te desvía despejas mal un balón, pasan cosas raras y han pasado excesivas cosas raras. Una vez se haga la resonancia, no voy a jugar a doctor, pero me puedo creer cualquier cosa”.

El rival, Almería: “El Almería es un equipo intenso, con gente rápida, que compite muy bien. Es un espejo para mirarse”.