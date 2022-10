Entonces, ¿la plantilla del Almería tiene o no tiene nivel?

La afición rojiblanca, como tantas otras, pero particularmente la almeriensista, es muy de barco lleno o barco vacío. De pensar irremisiblemente en el descenso cuando el equipo cae al pozo o lo merodea pasa a soñar con Europa una vez que remonta posiciones en la tabla. Quizá el reiterativo discurso de Rubi pidiendo "tiempo y paciencia" fuera la clave a tanta zozobra acumulada.

Las cuatro derrotas consecutivas, unidas a la visita de un Rayo en plena forma, hacían temer lo peor incluso al más optimista, pero Rubi volvió a sacarse otro conejo de la chistera sabiendo que la guadaña de la destitución pesaba sobre su cabeza con un nuevo tropiezo, aunque desde la directiva en esta mala racha siempre le hayan transmitido plena confianza, como también la tuvo el curso pasado durante el fatídico mes de enero.

El plantel necesitaba retoques evidentes tras la debacle de San Mamés y el técnico catalán acertó de pleno en todos ellos. Lo hizo sentando a Samú y manteniendo a Robertone pese al discreto partido del argentino en Bilbao y su irregular rendimiento en jornadas previas. El ex de Vélez le respondió con un gol y otra asistencia al lanzar el córner del tanto de Babic. El luso también le respondió en sentido negativo, mostrándose desbocado al saltar al campo en la segunda mitad.

Pedía margen Rubi para ir encajando las piezas y ante los de Iraola ya pudo atisbarse un esbozo de lo que puede ser ese Almería nuevo que está construyendo tras la dolorosa marcha de Sadiq, que por fortuna parece comenzar a ser olvidada tanto por el cuerpo técnico como por la propia afición. En términos psicológicos, "han matado al padre". Entró De la Hoz, una vez recuperado completamente del dichoso esguince, y el equipo recuperó el equilibrio en la medular que había perdido.

Al capitán y a Robertone los acompañó por primera vez de inicio de Melero y el madrileño, sin estar todavía al 100%, demostró que está llamado a convertirse en pieza clave del esquema táctico por su capacidad para generar peligro y pisar la zona de finalización llegando desde segunda línea. Suya fue la prolongación de cabeza que le sirvió a El Bilal Touré para estrenar su cuenta goleadora.

Balsámico fue asimismo el tanto del maliense, que le sirve para sacudirse posibles fantasmas de encima y comparaciones injustas. El Bilal no es Sadiq y hay que asumirlo, pero tiene el potencial suficiente como para convertirse en un '9' dominante. Remate no le falta, sabe abrir espacios para que los aprovechen los compañeros e incluso corre hacia atrás para hacer coberturas en transiciones defensivas. ¿Qué más se le puede pedir a un delantero centro? Sí, que haga muchos goles. En ello parece estar.

Y en esa coctelera bien agitada no podía faltar el espectáculo ofrecido por Embarba y Baptistao en ambos costados. Los dos sentaron cátedra ante su exequipo. El brasileño con una lección de recuperaciones (once contabilizó en el primer tiempo) que muestran que a sus 30 primaveras ni mucho menos está en el ocaso de su carrera; el madrileño interpretando bien la presión adelantada, atosigando la salida de balón rival para forzar el fallo en el portero que abrió la lata pronto y dejó la sequía en poco más de 400 minutos. Incluso Houboulang Mendes se unió a la fiesta con un portentoso despliegue físico que sorprendió a la parroquia local.

La fulgurante primera mitad, con todo, no debe ocultar una inercia descendente en el segundo acto. En parte lógica porque tocaba conservar el botín y en parte desconcertante porque tras el 3-1 si Bebé conecta a la red el chut que repelió el larguero para el 3-2 podía haberse terminado pidiendo la hora.

La pregunta entonces es, ¿la plantilla del Almería tiene o no el nivel suficiente? Para gustos dicen que están los colores pero este plantel no parece peor a rivales directos como Cádiz, Elche, Mallorca, Girona o Valladolid y habría que ver cómo evolucionan Espanyol y Getafe. La cuestión ahora es intentar que el vaso no se vacíe si el domingo llega otro jarro de agua fría en el feudo del Betis ni que rebose si este es el inicio de una buena dinámica de juego y resultados. Lo positivo de todo es que de las crisis los grupos salen fortalecidos y en esta, larga y áspera, nadie ha perdido los papeles.