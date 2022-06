Entreamigos FC: 841 años sobre un campo de fútbol

A ciento veintiocho temporadas están los miembros del Entreamigos de alcanzar la edad de Matuzalem. Ochocientos cuarenta y una primaveras juntas sobre un terreno de juego, una mezcla de veteranía veterana con veteranía bisoña, que ha permitido al conjunto almeriense ser un referente dentro de la Asociación de Futbolistas Mayores de 43 años de la Provincia de Almería, además de alzarse con la copa de campeón del grupo C.

Luis, Bela, Manolo, Paco, Juan, Rosendo, Ramón, Funes, Rubén, David, Diego, Marius, Mircea, Asier y, cómo no, Paquitico. Érase un hombre a un balón pegado, que le escribiría Quevedo. Los hay que superan la cuarentena, que están en pleno medio siglo, algún valiente logra la hazaña de tirar un caño con sesenta tacos, ¡pero es que Paquitico sigue jugando, goleando y maravillando a los 75 años!

El almeriense es el futbolista con ficha español más longevo. No lo hace por récord Guinness ni por salir en los periódicos, sino porque sus neuronas, en vez de a base de impulsos eléctricos, funcionan con centros y paredes. Esta temporada sin ir más lejos ha disputado treinta partidos entre ligueros, homenajes y feriados. Y si Luis Enrique lo llamara para Catar, a Jordi Alba todavía le costaría sudor ganarse el puesto.

En un grupo de amigos que juega al fútbol como los ángeles y ha convertido el tercer tiempo en una liturgia, Paquitico es capitán general. “Este equipo ha mejorado muchísimo. Nos divertimos jugando, somos muy competitivos y eso nos ha valido para ser campeones”, se enorgullece el exfutbolista que ya como ex, se permite los lujos que hacen que muchas veces el deporte aficionado supere en satisfacciones al profesional: “Lo mejor de los partidos es el tercer tiempo. Nos vamos al Marengo (un bar de La Cañada), nos llevamos una cajica de tomate raf y nos hidratamos con unas cervezas. Merece la pena seguir disfrutando de estos momentos”.

Y a todo esto, ¿cómo lo hace Paquitico para seguir jugando al fútbol cuando el resto de mortales se conforma a su edad con el dominó? Ya se sabe que el que tuvo, retuvo. “Cuando era profesional, me preparaba para las pretemporadas entrenando en la arena de la playa. Eso me ponía fortísimo y me hacía llegar como un toro. Creo que ése es uno de los secretos”, además de que su corazón bombee balones: “Todavía me quedan cuatro o cinco años buenos de fútbol. Soy muy disciplinado, todos los días salgo a hacer deporte a las ocho de la mañana. No perdono ni ésta hora y media ni mi media hora de siesta. Juego con pulsómetro para controlarme y tengo unas pulsaciones bajas, eso me hace estar tranquilo”, y en muchas ocasiones esforzarse y correr más que algún galés que ha vestido de blanco hasta no hace mucho.

Paquitico, un histórico del fútbol almeriense Jugador de banda izquierda de potente disparo, Paquitico es uno de los clásicos del fútbol almeriense de la década de finales de los setenta y principio de los ochenta del pasado siglo. Hispania, Almería, Melilla, Baza, Macael, Adra, Berja y Plasencia tuvieron la suerte de tenerlo en sus filas, cuando la Tercera División Española era prácticamente una Segunda División de hoy en día, puesto que no existía la Segunda B y el nivel era muy alto. A los 35 años, tras veinte de carrera, el almeriense decidió colgar las botas.

Es secretario técnico del Adra, al que ha subido El club abderitano decidió poner en manos de Paquitico su secretaría técnica, con el deseo de crecer tras años de periplo en el desierto. Con la experiencia de haber sido secretario técnico de la Unión Deportiva Almería hace varias temporadas y con sus muchos años en el fútbol, el almeriense asumió la responsabilidad y su proyecto ha permitido al Adra ascender a División de Honor.

Por esta entrega y este amor al balompié que empezó a practicar cuando los campos eran más duros que los balones Mikasa, Paquitico tiene ganado el cariño y la admiración del fútbol almeriense. “Paquitico tiene algo que hace que la gente lo quiera mucho. En la calle o en los campos noto ese cariño, caigo bien y eso me hace más feliz y con más ganas de seguir jugando al fútbol”, dice el exfutbolista de Hispania, Almería, Macael, Adra o Berja, entre otros.

Ésta es la historia de este equipos de amigos, veteranos sobre el césped, pero con un espíritu que ya lo quisieran para sí más de un quinceañero. Para la próxima temporada, están todos los contratos renovados para jugar y disfrutar del tercer tiempo.