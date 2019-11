"Nuestra prioridad era volver a ilusionar a esta afición y lo estamos haciendo"

–En once partidos, el Lleida acumula seis victorias, cuatro empates y solamente una derrota, ¿qué sensaciones le están dejando estos primeros meses como entrenador?–Muy buenas. Siempre he dicho que esperaba una transición dulce desde que colgué las botas, porque sigo en el día a día del fútbol, de un vestuario, al lado del césped. Y encima los resultados se están dando bien, así que son muy buenas por el momento.

–En algún entrenamiento se le ha podido actuar como un jugador más. ¿Lo echa de menos?–Alguna vez sí he tenido que ayudar. Sin momentos puntuales, pero que son una buen excusa para ponerse las botas y sentirse jugador de nuevo, aunque no es lo más normal siendo entrenador. La verdad es que se echa de menos, ya dije y sigo manteniendo que no se siente lo mismo siendo futbolista que como técnico, pero por suerte mi cambio está siendo muy dulce.

–Está acompañado en el cuerpo técnico por un paisano y amigo de toda la vida. ¿Qué tal trabajar codo con codo junto a Jorge Garcés?–Posiblemente traernos a Jorge ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Gran parte del éxito que está teniendo este equipo es por su aportación. Nos hacía falta la experiencia de una persona como él, que también está trabajando duro y al igual que yo está lejos de su familia, de sus hijos...

–¿Qué es lo que más le está costando en su nuevo rol de entrenador?–Ahora mismo estoy muy bien, pero admito que me costó muchísimo el tema de dar las bajas a algunos futbolistas. Yo vengo de ser jugador, ha sido la primera vez que me he enfrentado a algo así y tenía un sentimiento muy empático. Por lo demás está siendo relativamente fácil, acompaña que tenemos un grupo formidable y que se están dando buenos resultados.

–¿Qué tal le trata la afición ahora como técnico?–Pues muy parecido que como me trataba cuando jugaba aquí. Con mucho cariño. Es cierto que al principio un sector de los aficionados tenía dudas, como es normal, pero ahora creo que se están disipando. Realmente estoy aquí en Lleida por su afición, el cariño que siempre me ha dado me hizo volver a venir y mi objetivo es que sigan ilusionados.

–Que en un primera experiencia como entrenador pueda celebrar un ascenso a la categoría de plata del fútbol español, sería un llegar y besar el santo...–Es un objetivo a largo plazo. Vamos primeros, las cosas ahora van bien, pero queda muchísimo por delante. Mi prioridad era la de volver a ilusionar a esta ciudad después de haberlo pasado mal durante tres años y creo que eso lo estamos consiguiendo. Y si se mantiene esa ilusión será señal de que estamos arriba. Prefiero pensar en el ahora.