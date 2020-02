Enzo: "Siempre es bueno volver a las raíces"

Con la puesta de largo de Enzo Zidane la UD Almería ha dado por concluidas las presentaciones de los siete refuerzos invernales, destacando Mohamed El Assy, CEO rojiblanco, que la contratación del centrocampista francés se hizo prácticamente sobre la bocina: "Enzo es nuestro último fichaje invernal, ha jugado muchos años en España y los últimos 6 meses en el Aves portugués. Fue un fichaje de último segundo como avisamos y finalizamos el tránsfer en los últimos minutos del mercado. Le deseamos la mejor de las suertes".

Nacido en Burdeos el 24 de marzo de 1995, Enzo Alan Zidane Fernández conoce bien la provincia porque sus abuelos maternos son naturales de El Chive (pedanía de Lubrín) y asegura estar contento por volver a sus raíces: "Mis abuelos son de El Chive y están muy contentos. De pequeño venía todos los veranos y me ilusiona aún más porque volver a las raíces siempre es bueno".

Criado en las canteras de la Juventus de Turín y el Real Madrid, donde su padre marcó una época como jugador, Enzo ha jugado en el Castilla, Alavés, Lausanne suizo, Rayo Majadahonda y viene de una fallida experiencia en el Deportivo Aves portugués, por lo que se mostraba ilusionado de recalar de nuevo en el fútbol español: "Estoy muy contento de estar aquí. Le doy las gracias al club por hacerlo posible, al staff y a los compañeros por el recibimiento. Para un jugador es bueno estar en un proyecto así, estoy contento e ilusionado y con ganas de darlo todo por el equipo, ayudando al máximo".

Enzo: "Intentaré ayudar al equipo con mis cualidades técnicas y mi visión de juego"

Sabedor de que el apellido Zidane pesa mucho, Enzo ofrece sus cualidades al equipo: "Mi apellido está ahí y en eso no me meto, intentaré ser un jugador de equipo que ayude a mis compañeros con mis cualidades técnicas y de visión de juego. Estoy al 100% para sumar y darlo todo, me siento bien e intentaré ayudar lo mejor que pueda".

Por sus condiciones de juego cree que puede encajar bien en el sistema táctico de José María Gutiérrez, quien coincidiera en su etapa como futbolista con su padre sobre los terrenos de juego: "Soy un jugador al que la idea de juego del míster le va perfecta por su juego ofensivo y de tener la pelota. Estoy contento con los compañeros, se ve que es un grupo unido y bueno y conozco a varios jugadores con los que pude jugar. La incorporación ha sido muy fácil para mí".

Ayer realizó su primer entrenamiento y si Guti lo estima oportuno el viernes podría debutar como rojiblanco ante su hermano Luca, guardameta del Racing de Santander: "Este viernes viene mi hermano, es una casualidad, pero estaré feliz por verlo y esperemos que los 3 puntos se queden aquí en Almería".