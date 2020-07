Escardó, un ariete muy ambicioso

Eran varias las semanas que llevaba Alex Escardó esperando el visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol para su inscripción como nuevo jugador del Club Deportivo El Ejido y por fin hace unos días se convirtió en futbolista de hecho y de derecho. El malagueño se mostraba muy satisfecho con su llegada a Santo Domingo.

“Estoy muy contento después de tanto tiempo esperando a que el fichaje se hiciera oficial. Llego con ganas de ayudar al equipo a conseguir el ascenso a Segunda División B, por el que ha peleado desde el principio de temporada. Yo me incorporo ahora y sólo pienso en ayudar”, asegura el futbolista, que ve muy bien a sus compañeros en estos días de entrenamientos previos a la disputa de la competición final: “El equipo está muy bien, muy intenso, con mucho ritmo de juego y eso se nota cada día. Tenemos ganas de conseguir el ascenso en el play off y nos estamos preparando duramente”.

De momento, nadie mira más allá del Motril. Está claro que el rival a batir parece el Linares, que se enfrentará al Real Jaén en su semifinal de rivalidad provincial, pero los de Cabello sólo tienen puesta la vista en su choque ante los granadinos del próximo domingo 19 a las 21:00 en el Marbella Football Center. “El sistema nuevo de promoción de ascenso ni nos va a beneficiar ni perjudicar. Vamos a darlo todo para conseguir el objetivo, pero ahora mismo sólo pensamos en ganar al Motril y luego nos enfrentaremos a quien nos toque”.

Escardó, un malagueño más en la plantilla, alaba a su técnico. “Cabello es un entrenador ambicioso y muy ofensivo. Cuando me llamó no dudé en venir para ayudar. En el grupo hay muchos jugadores de Málaga que conozco y tenemos muy buena sintonía”, y que saben de su capacidad goleadora: “Siempre he jugado de delantero centro, soy un goleador y así lo he demostrado este año. Ha sido una buena temporada a nivel individual, pese a que no pudimos terminarla”.