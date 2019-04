La Escuela Deportiva Mytos logra 11 medallas en el Campeonato de Andalucía

El tatami vuelve a ser protagonista en el deporte almeriense. Los niños y niñas que forman parte de la EDM Mytos han demostrado su disciplina y trabajo en el Campeonato de Andalucía de Judo de las categorías infantil (sub 15) y cadete (sub 18), consiguiendo un total de once medallas en una prueba que además, es puntuable para el próximo Campeonato de España de las mismas categorías que se disputará en Valencia los próximos días 26 y 27 de abril.

La Escuela Deportiva Municipal de Judo del Palacio de los Juegos del Mediterráneo presentó a un total de 19 deportistas que dejaron grandes actuaciones en la competición y donde las sensaciones eran más que positivas. Con la competición sub 15 en la que el Judo Club Mytos acudía con diez deportistas más los entrenadores Miguel Ruiz y Daniel Lara, recogieron siete medallas. Los judocas que consiguieron el oro fueron Sara Carrión (-36 kg), Darío Torres (-38 kg) y Rafa Rubio (-46 kg). La medalla de plata fue para Lucía Merino (-44 kg) y los bronces para Alejandra Marín (+63 kg), Beatriz Cortés (+63 kg) y Lucía Ramos (-48 kg).

Por su parte, en la competición sub 18, nueve deportistas cosecharon cuatro medallas más. Los oros fueron para Clara Domingo (-48 kg), Marta Ramírez (-57 kg) y Alejandro Piñero (-90 kg) mientras que la medalla de plata la consiguió Alba Guzmán (+70 kg).

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, felicita “al club de Judo Mytos por su trabajo, porque estos resultados son gracias a la labor que se desarrolla en las Escuelas Deportivas Municipales y sus entrenadores que llevan el nombre de Almería por todo lo alto gracias a sus éxitos”.