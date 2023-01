Ante el Espanyol, en viernes otra vez

Este viernes se han dado a conocer los horarios de la décimo novena jornada de Primera División, la que cerrará la primera vuelta del campeonato. El Almería recibirá al Espanyol en el Power Horse Stadium y volverá a hacerlo en viernes (el día 27, a las 21:00 horas), algo que no es nuevo y es que de los 16 encuentros disputados hasta la fecha, hasta once han sido en viernes, lo que reduce el número de público al ser día laborable, complicándosele a muchos aficionados asistir al recinto de la Vega de Acá, sobre todo, a aquellos que no trabajan en la capital.

Hasta media decena de encuentros en condición de local se han disputado el quinto día de la semana: Real Madrid (1-2), Sevilla (2-1), Osasuna (0-1), Rayo (3-1) y Celta (3-1). En el otrora Estadio de los Juegos Mediterráneos también se han celebrado dos jornadas intersemanales, recibiendo al Girona (3-2) un martes) y al Getafe (1-0) un miércoles. El único encuentro que se ha disputado hasta el momento en domingo fue el del pasado fin de semana, con esa derrota (0-2) ante la Real Sociedad.

Fuera de casa el Almería ha disputado seis de sus ocho salidas en viernes: Valladolid (1-0), Mallorca (1-0), Athletic (4-0), Betis (3-1), Barcelona (2-0) y Cádiz (1-1). A Elche fue un lunes (1-1) y ante el Villarreal (2-1) el encuentro sí fue en fin de semana, en concreto, en sábado. El próximo desplazamiento también será en día laborale: el lunes 16, a las 21:00 horas.