Espartero logra el cetro andaluz

Brillante papel el realizado por Francisco Javier Espartero el pasado fin de semana en el Campeonato de Andalucía de Lanzamientos Largos de Invierno, cita que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga) y en la que el atleta natural del Olula del Río se hizo con el cetro andaluz absoluto en jabalina, haciéndose con el primer puesto del podio gracias a un registro de 57.20 metros. El almeriense lleva un trofeo más a su vitrina, pese a que no llegaba en las mejores condiciones.

“Llegué sin apenas entrenar, por no decir que no entrené nada, porque en el trabajo que estoy actualmente no tengo tiempo para poder prepararme en condiciones. También psicológicamente no estaba muy bien, ya que en esa semana falleció mi abuelo paterno y la verdad me afecto bastante”, confesaba Espartero, que además pensó que en la cita autonómica se quedaría “tercero o cuarto clasificado, porque sin el entrenamiento y demás creía que no podría conseguir más, pero al final logré el primer puesto”.

El joven olulense, inscrito en el Club Cueva de Nerja-UMA, pese a las pocas ayudas que recibe esta disciplina y teniendo en cuenta la carencia de tiempo para entrenar, vuelve a dejar a Almería en lo más alto.