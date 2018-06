Esteban Navarro: "Estos chavales han peleado mucho para conseguirlo"

Tras una efusiva celebración en el vestuario con sus jugadores, con los que ha hecho historia al llevar nuevamente a la UD Almería B a la categoría de bronce, sin pasar por los despachos, Esteban Navarro comparecía ante los medios de comunicación. "Es un día importante para los chavales. Han peleado muy duro para conseguirlo. Hay que agradecer su esfuerzo y su compromiso", comentaba un técnico del filial que reconocía que, pese a traer un 3-6 del partido de ida, "no había mejor manera de acabar. Hemos sido justos vencedores de este encuentro. El equipo estaba enchufado desde el principio, pese a la ventaja que teníamos de Villarrobledo".

El de La Mojonera, tras ser interrumpido por sus futbolistas, que lo bañaron en cerveza en la misma sala de prensa del Mediterráneo, recordaba que "a principio de temporada no me imaginaba esto cuando acabó mi etapa en el División de Honor" y tuvo un gran gesto al agradecer el gran trabajo que realizó anteriormente con este equipo Fran Fernández. "El cuerpo técnico anterior también ha tenido mucha 'culpa' de este logro y hay que destacarlo", recalcó.

Sobre la polémica ausencia de Chema Núñez, el mejor jugador del Almería B esta temporada, el entrenador rojiblanco dijo que "Chema durante la semana no ha podido participar en los entrenamientos. Tenía molestias y me dijo que no estaba al cien por cien para este partido y tuvimos que tomar decisiones". Según ha podido saber este diario, el centrocampista ya habría firmado un contrato con el Córdoba y, según algunos rumores, este hecho podría haber provocado que no entrara en la convocatoria, aunque Navarro ofreció su versión sobre este tema. El sábado noche, el propio jugador se despedía de varios trabajadores del club almeriense en una publicación en sus redes sociales.