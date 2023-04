El mayor evento de Europa de 'breaking' se celebra en el Andalucía Urban de Almería

La primera edición del Andalucía Urban acogerá el WDSF European Breaking Championships, uno de los campeonatos de breaking más importantes de Europa dónde los Bboys y BGirls de toda Europa competirán en Almería para competir en los primeros Juegos Olímpicos de esta disciplina deportiva.

Más de 300 atletas de breaking luchan por las primeras medallas del Andalucía Urban y la clasificación para los European Games de junio, una competición importante antes de viajar a París en 2024.

La competición se llevará a cabo en formato Open, durante dos días, y las finales tendrán lugar el día 7 de junio, de 19:00 a 21:00 horas, y será retransmitida a más de 60 países, a través del canal oficial “Olympic Channel” y también por el canal de YouTube de Urban World Series.

‘Xak’ y Ana ‘Furia’ Ortega son dos de los sellos nacionales que tiene el Breaking en nuestro país, los dos se encuentran en un gran momento de forma y el Andalucía Urban será una puesta a punto para conseguir el objetivo: representar a España en unos Juegos Olímpicos.

XAK

¿Cuál es su principal objetivo este 2023? ¿Cómo afronta el WDSF European Breaking Championships en el Andalucía Urban?

"Mi principal objetivo esta temporada es llegar a mi estado óptimo a nivel físico, mental y espiritual, bailar de forma que inspire a otros a querer encontrar sus propios caminos y lenguajes propios. Para mí ganar, es consecuencia de todo lo anterior, no un objetivo, sino una consecuencia. Por ello, afronto el Andalucía Urban con confianza, disfrute, preparación, estrategia y no dejar nada en la recámara, ni entrenando, ni compitiendo"

¿Veremos algo nuevo en sus movimientos este 2023? "Siempre hay algo nuevo, a veces solo el ojo analitico y sutil puede observarlo, pero siempre hay algo nuevo".

¿Qué aprendizaje has sacado de la temporada pasada? "En la pasada temporada he aprendido que entrenar más no es mejor y que el día no es infinito. Que también ayuda a dar tu mejor versión a otras partes de tu vida como la familia, amigos, amor y desarrollo personal"

Ana ‘Furia’ Ortega

¿Cuál es su principal objetivo este 2023 y cómo afronta el WDSF European Breaking Championships en el Andalucía Urban?

"De cara al 2023 quiero mejorar mi Breaking, mi estado de confianza a la hora de batallar e incrementar mi arsenal de movimientos. Estoy dónde quiero estar, queda mucho por hacer, pero siento que estoy en el camino. Afrontaré el European Championship como el resto de competiciones, partido a partido. Es uno de los eventos más importantes cómo en los qué estoy participando ahora a nivel mundial. Hay que trabajar muy duro, el nivel va a ser muy alto y hay que estar preparada".

¿Veremos algo nuevo en sus movimientos 'Furia'? "¡Por supuesto! Ahora estoy trabajando mucho los powemoves, que siempre ha sido lo que menos he tocado del breaking y lo que más me ha costado, cada vez noto que mi cuerpo está más preparado y estoy empezando a añadir pequeños sets, espero que al final de este año tenga cosas muy chulas y bestas que pueda usar enelos OQS y París".

Ana, 2022 ha sido bueno y a pesar de que se lesionó en el tobillo y la muñeca en el MUS, siguió compitiendo para seguir caminando hacia los JJOO de París 2024, ¿Qué le hizo sacar fuerzas en Madrid para seguir compitiendo a pesar de la lesión?

"Había muchos factores, el principal es que estaba trabajando duro para ese evento, independientemente de que mi condición física no fuese la mejor, tenía muchas ganas e ilusión por el MUS. Hay cosas que no podemos controlar, ciertos momentos que no estás tan fuerte y hay que aprender a lidiar con ello y seguir, seguir caminando, dejando a un lado las circunstancias y ese era mi foco, lo tenía claro. Cuando tu foco está claro sin importar lo que venga hay que seguir caminando: ya sea con una pata, mas lento o más rápido, pero siempre hacia delante".

Échale un vistazo al teaser del evento en: https://www.instagram.com/reel/CrBEP40odhS/?utm_source=ig_web_copy_link