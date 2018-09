Experiencia contrastada

El fichaje se hizo oficial la noche del jueves en redes sociales, pero el jugador no se incorporó al trabajo con su nuevo equipo hasta el sábado, un día antes de recibir el CD El Ejido al Sevilla Atlético, al que vencería el domingo en casa por 1-0, gracias al gol de Alfonso. Pese a realizar solamente un entrenamiento como celeste, Alberto González tuvo claro que la última incorporación de la plantilla ejidense tenía que entrar en la convocatoria. Y así fue, pero Jesús Rubio no solo formó parte de la lista, también debutó y disfrutó de 35 minutos en Santo Domingo, donde dejó detalles de muy buena calidad y confirmó que, sin duda, es la guinda del pastel celeste, el mejor ejemplo de una experiencia más que contrastada.

"Desde hace un tiempo me habían llamado desde el CD El Ejido, mostraron mucha insistencia y al decirme el Extremadura que no contaba conmigo me decanté por venir aquí por la confianza y esa insistencia, pese a que tenía alguna otra oferta. También conocidos como Carralero, Álvaro o Sergio me hablaron muy bien de este club y del proyecto", comentaba tras su debuten el conjunto ejidense, durante su presentación oficial ante la prensa, el mediocentro de 31 años de edad, que analizaba el duelo ante el Sevilla Atlético diciendo que "entré en un momento difícil del partido, pero al final logramos mantener el triunfo. Es muy importante empezar ganando en casa, porque los primeros puntos siempre son muy complicados, por suerte han llegado en el segundo partido de liga. Ahora a tratar de puntuar fuera de casa". Pese a que llevaba pocas horas en la disciplina ejidense, aseguró estar "muy contento con el debut, con el resultado y con la acogida de un vestuario en el que ya tenía conocidos y en el que hay muchos jugadores con los que me había enfrentado, eso hace que el trato sea más cercano que si no conoces a nadie".

El polivalente futbolista cacereño cree que "tenemos equipo para luchar por el play off, aunque es muy complicado porque hay muchos equipos que están en la misma situación que nosotros, con más presupuesto". En relación a su mediático fichaje por la entidad del Poniente almeriense, la última pieza del puzzle celeste concluía su intervención diciendo que "trataré de corresponder a la insistencia y a la confianza con buen juego en el campo y aportando mi experiencia".