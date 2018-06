Exporteros, exselección y amigos

Entre compañeros de profesión, el respeto es Lopetegui es evidente en esta semana convulsa. Pero cuando además eres colega, has coincidido en un vestuario y has compartido secretos del fútbol, se empatiza mucho más. Eso le está ocurriendo a Ángel Férez, preparador de porteros del Almería desde que saliera de la Selección Española con la Eurocopa de 2008.

"Con Julen coincidí en el Castilla, fuimos compañeros en la temporada 86-87, 87-88. Tenemos muy buena relación, pero luego cada uno cogió un camino distinto: yo me fui al Rayo y él subió al primer equipo. Me alegraré mucho de los éxitos que tenga el Madrid", asegura el rojiblanco, que reconoce que a lo hecho, pecho y que lo importante es que la selección comience con buen pie: "Es una situación extraña, no entra dentro de lo normal que a dos días del debut ocurra esto. Al final, cada uno mira por lo suyo, y es una pena que hayan cesado a Julen porque esto desestabiliza al grupo. El cuerpo técnico que ha cogido al grupo tiene que hacer un lavado del mente y centrarse en lo realmente importante".

Ángel formó parte del cuadro técnico que Luis Aragonés se llevó a Austria y Suiza. En esa fase de clasificación y Eurocopa, se volvió un aficionado más de la selección. "Cuando sales de ahí, te das cuenta de lo grande que es. Ahora mismo estoy deseando que empice el partido y ponerme la camiseta para ver si podemos ser por segunda vez campeones", con una base que empezó a formar una persona que él jamás olivará: "Siempre me acuerdo de Luis Aragonés, ese hombre me marcó desde que empecé a trabajar con él. Todos los momentos que vivimos en la concentración, los compañeros, los futbolistas... siempre llevaré en el corazón ese año y medio".

Hoy, relajado, va a ver el debut de España en el Mundial. Sin embargo, hace unas semanas era un manojo de nervios, como todos los que forman parte del cuadro técnico del Almería. "Hemos tenido demasiado altibajos. Al final se nos complicó más de lo esperado, incluso cosechando buenos resultados, puesto que empezaron a ganar todos los de abajo. Los chavales dieron todo lo que tenía y se sacó el punto que necesitábamos", para continuar una temporada más en Segunda en un proyecto en el que él desea estar: "Estoy enamorado de Almería, llevo nueve años y quiero seguir. Pero hay que esperar a ver quién es el entrenador y qué cuerpo técnico vamos a tener".

De momento, como todos, está a la espera de que el club comience a funcionar este verano. "Hasta que no se decida quién va a estar de entrenador, no se va a mover el tema. Ibán y Corona están haciendo un buen trabajo y el resto tenemos que esperar acontecimientos". Y el acontecimiento más importante es la venta (o no) del club: "Llevamos años sufriendo y eso mella. El presidente sufre al igual que todos los profesionales que estamos ahí dentro. No creo que al final venda, pero sería lícito porque es su club. Todo lo que haga, si es bueno para la UDA, hay que aceptarlo".