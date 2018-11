Fayola supera en Soria los 100 puntos vestido con la elástica verde

Ocupa la segunda posición en la lista de rendimiento de opuestos de la Superliga según las estadísticas de la Federación Español, mostrando un gran equilibrio en todas las facetas del juego que son tenidas en cuenta. A él eso le motiva, si bien lo tiene claro a la hora de separar datos y sentimientos: “La verdad, los números son los que más me importan, hasta el extremo de que son ellos los que me llevan a manejar el siguiente juego y hacerlo mejor”. De las cosas que no aparecen habría que hablar también, como su aportación en defensa o la determinación a la hora de atacar una bola importante, si bien, Fayola se resta mérito: “La responsabilidad no la llevo yo; nada más la lleva el equipo desde el cuerpo técnico”.

Eso sí, “si hablara individual, lo haría sin ninguna excusa”, advierte un jugador que para salvar la complicada situación que se vivió en Los Pajaritos se fue hasta su segunda mejor anotación en los seis partidos disputados. Firmó el venezolano una tarjeta de 19 puntos, yendo de menos a más en su porcentaje de acierto hasta que se paró en un 50%, pese a la incomodidad en su primera vez en la pista soriana: “Desde mi punto de vista, el campo de juego lo hace todo más complicado por sus dimensiones”. Tuvo que aclimatarse a las condiciones y desde ahí construir, pero la clave fue colectiva y pasó por el banquillo: “Supimos controlarnos después del primer set, que lo perdimos, pero luego comenzamos a hacer nuestro juego, con tácticas del entrenador, y supimos manejar el partido hasta el cierre”.

El 'killer' ahorrador acumula un total de 101 puntos en su cuenta

Con esa anotación individual superó el centenar de puntos desde su llegada a las filas ahorradoras, con 101 en total y una media que roza los 17 por encuentro. A la primera, presentó su sello en Europa haciéndole 22 a Teruel, sobre una distancia de cinco sets, eso sí, de los que tres fueron de bloqueo. Comenzó fuerte en esa faceta, ya que en Manacor hizo cuatro para una suma de 16 puntos en total, y dos dejó frente a Palma, con 15 puntos, para ser el tercer opuesto más bloqueador, a dos precisamente de Hister y Villena. La demostración de que cuando llega batalla ahí aparece Ronald está en 11 puntos a Melilla pero 16 a UBE L’Illa Grau, siendo ante los norteafricanos su mejor coeficiente con un 82% de acierto atacante.

El caso es que tanto en Soria como en cualquier pista se debe quedar claro el tipo de pasta de la que está hecho Unicaja Almería, y que al venezolano le motiva con deseos de superación permanente: “Nuestro equipo está hecho para luchar ante cualquier equipo que se nos coloque enfrente, eso está claro, y por eso una vez lo digo, que cada partido vamos subiendo un poco el nivel a pesar de los fallos que tenemos”. Eso es fruto del trabajo, lo que explica el opuesto con referencia clara a la dureza y competitividad de los entrenamientos: “Lo cierto es que cada entreno vamos corrigiendo más y más, porque creo que estamos un poco desorganizados, pero ya los dos últimos partidos ha sido una gran mejoría”.

En ese sentido, lo que pide y ve que se va consiguiendo es “darnos más ritmo de juego”, matiza, y ante eso no le cabe otra que lanzar la advertencia de lo que será en breve Unicaja Almería: “Una vez más lo digo, que no hemos llegado al 100%, como queremos, todavía, pero creo que llegaremos a tope a la siguiente vuelta y será un Almería mucho mejor que el de ahora”. Pese a que todavía no se está en la mejor versión, lo ofrecido ha dado para seguir invictos aunque se haya jugado contra rivales directos y ante equipos revelación, en un calendario que ha marcado un inicio exigente para los ahorradores, lo que da de premio el liderato.

Ronald Fayola, opuesto del Unicaja Almería "Aún no estoy al máximo, pero pronto llegará el Fayola que todos desean"

En cuanto a su lectura personal de rendimiento, Ronald Fayola no oculta que no ha conseguido sentirse muy bien hasta la fecha, “pero ya llegará el momento en el que pueda sentirme mejor y dar un mejor partido”, avisa: “Aún no estoy al máximo, pero muy estoy seguro de que en algún momento ya pronto llegará ese Fayola que todos esperan”. Sabe, no en vano, que se han depositado unas muy grandes expectativas en él, y por eso no quiere fallar en su primera experiencia europea y en su crecimiento personal y profesional. No se puede dejar en el olvido que tiene solo 23 años, cumplidos el pasado junio, y que el cambio estos meses es grande.

Con la vista en la próxima jornada

Centrado ya en la próxima jornada, en la que un recién ascendido, que comenzó dando muestras de un gran potencial, visita el Moisés Ruiz, precisamente resta la importancia que tiene el adversario contra el que se juegue porque lo fundamental es el propio juego: “La verdad, espero que sea un mejor partido, sin importarme el rival que sea el que toque”. En este caso es San Sadurniño, del que confiesa, en todo caso, no saber demasiado aun mientras que llega la preparación en vídeo: “No lo he visto jugar todavía y no puedo valorarlo, pero sí quiero que sea un buen partido para la afición”. Sobre ella dedica sus últimas palabras: “Espero toda esa gente apoyándonos, como ha sido los últimos partidos, porque eso es lo que hace que a nosotros nos suba esa adrenalina para jugar al máximo”.