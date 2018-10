Fayola esquiva las comparaciones con Matheus

Ha sido el sexto y, por ahora, último de los jugadores que se han presentado en el plazo de un mes. Ronald Fayola llega como ‘cañonero’ a un Unicaja Almería en el que desde el primer momento se ha sentido cómodo y muy bien acogido tanto por parte de la plantilla como del resto de estamentos del club. Con 23 años y grandes condiciones, ha comprendido la responsabilidad que supone jugar con la elástica verde: “Es grande este club, tiene muchos títulos y muchos campeonatos ganados y quisiera entregar lo mejor de mí para ayudar a obtener más todavía; me quedaré corto con las palabras que pueda decir al respecto”. Después de un “largo viaje”, entró directamente en cancha y encajó a la perfección.

Esa primera vez en el pabellón de la Ciudad Deportiva de Viator es algo que le ha servido para no sentirse desplazado en ningún momento: “Me sorprendí con la amabilidad de todas las personas, de todos los jugadores, cómo me recibieron, y muy contento por ello”. Después ha tenido tiempo de comprobar que está donde le corresponde para crecer: “Nivel técnico muy bueno, llegué con una preparación muy fuerte, pero ya me estoy adaptando al cambio de horario, y con el entrenador que tengo quiero seguir aprendiendo mucho más”. En manos de Berenguel busca “ser un buen jugador, ser reconocido en toda Europa y Sudamérica, y hacerme de un nombre, que a medida que pase el tiempo se diga que fui muy bueno”.

Ese deseo de “alcanzar ser un jugador de nivel” le hace continuar por la senda de un mito en blanquiverde como Jose Matheus, de cuya sombra, no obstante, se ha salido rápidamente: “En Venezuela es uno de los mejores de la historia, un gran jugador del voleibol venezolano e internacionalmente aclamado; lo conozco, ya que se relacionó un poco con mi padre, que jugó en la selección, y me hablaba mucho de Matheus, que era un extraordinario jugador; precisamente por ello y por su trayectoria en Unicaja, tengo que decir que hay que aprovechar los buenos pasos que hizo para seguirlos yo”. Trabaja duro en una “preparación similar a la de Argentina, pero aquí un poco más fuerte”.

Fayola entiende que debe aprovecharlo: “Me gustaría seguir así para aprender y obtener más nivel de juego y mejor físico”. Algo importante a destacar es que ha sido fichado como opuesto, y pese a que se siente “cómodo” jugando de receptor, es la segunda vez que experimenta como ‘artillero’ y las sensaciones están siendo muy buenas: “Me voy sintiendo cómodo en esa posición y me lo tomo como un compromiso grande para el equipo y como una oportunidad de buscar experiencia para el futuro”. Además, con Manolo Berenguel el opuesto trabaja también ‘atrás’: “Exige mucha defensa porque ahí van muchos balones, y si mayormente se ha visto que los opuestos solo atacan, sacan y bloquean, es bueno que se pida un poco más; ya no está muy parado en el juego, sino que se está moviendo más”.

Conocía antes de venir, por comentarios, a Víctor Viciana, “un gran colocador, a Borja Ruiz, “que es muy bueno, creo que es uno de los mejores en España”, y a Fran Ruiz, “que es una máquina”. En cuanto a Teruel, su primer rival ‘oficial’, solo conoce a Thomas Ereu, “no de coincidir en cancha sino por su nombre y por verlo jugar”. Precisamente sobre la Supercopa ha dicho que Unicaja está preparado: “Vamos a ir muy ben, hemos dado un paso grande para ganar este título e iremos bien como equipo en lo técnico y en lo táctico, y acomodando un poco los errores para sacarlo adelante”. Lo que sí conoce ya es el Moisés Ruiz, que pide lleno: “La gente tiene que venir y disfrutar de la emoción y la adrenalina”.

Presentado por el presidente Ramón Sedeño “un excelente cañonero”, al que “el paso de los días y de los entrenos le han sido de mucho provecho y se le ha apreciado un avance muy significativo”. Si bien “las comparaciones son odiosas”, el mandatario ahorrador le ha deseado que demuestre que “no le va a tapar lo más mínimo la larga sombra proyectada por Matheus”, así como que sea muy feliz en Unicaja Almería. El sexto y último rostro nuevo, “aunque eso nunca se dice en el club porque la temporada es larga y puede haber incorporaciones dependiendo de las necesidades que vayan surgiendo y los recursos de los que se dispongan”, “se ha conformado una plantilla elaborada con gran acierto y de garantías”.

Sedeño se ha mostrado convencido de ello “tras haberla visto en ‘acción’ tanto en los partidos como en el día a día del trabajo, bien rematada, muy bien equilibrada entre veteranía y juventud y que rebosa talento”.De hecho, se ha diseñado con el “refuerzo en todas las líneas, sumando calidad a nuestros jugadores que siguen respecto a la pasada temporada, con dos receptores, un central, un colocador, un líbero y, ahora, un opuesto”. Por último, el presidente ha querido agradecer a Juan José Cano su participación en la Campaña de Abonos, “uno de los que ‘regalaron’ un privilegio que todavía permanece y que ha puesto a Almería donde se merece”.