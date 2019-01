Fayola recuerda que un paso atrás es para tomar impulso

Que el que ha sido el mayor artillero del equipo en la primera vuelta, compartiendo posición con otro gran opuesto como es Chema Castellano para retroalimentarse entre los dos en las durísimas sesiones de entrenamiento, tome la palabra de un modo rotundo, no puede sino tomarse como un aviso. Ronald Fayola, que ha sido fundamental en la vitola de ‘invicto’ que ha servido a Unicaja Almería para alzarse ‘campeón de invierno’, reconoce la dureza anímica de una doble derrota, pero no ha dudado en sacarle provecho: “Lo que pasó ya sabemos que es un trago muy amargo para nosotros, sabiendo que lo hemos perdido siendo uno de los partidos más importantes para mantenernos en la clasificación, pero tiene su lado positivo”.

Se refiere el jovencísimo venezolano, de tan solo 22 años de edad aunque no lo parezca por el peso que otorga a sus palabras a que se ha tomado nota y será un impulso: “Ahí es donde hemos visto nuestros errores como equipo, como unión, y esto nos va a hacer más fuertes, nos va a ayudar a afrontar otro partido de mucha importancia como el de Melilla del próximo sábado con una mejor actitud, sin nada más negativo que añadir, solo pasar página, saber que siguen las jornadas y que vamos a poner la actitud al mil por ciento”. No es justo un dramatismo exacerbado en una situación como la que se vive ahora mismo: “Esto no es, ‘de la noche a la mañana’, olvidar que hemos ganado en la primera vuelta once de once”.

Eso sí, es el momento de demostrar de qué pasta se está hecho: “Ahora nos toca en esta parte ser más maduros y más profesionales, asumir nuestros errores, los que tuvimos en el campo, y hay que echarle un poco de cabeza a esto y tirar hacia adelante, no hay marcha atrás, como cuando se echa un pulso, o cuando se toma carrerilla, así, un pasito hacia atrás y todo para adelante”. Con ese pensamiento el opuesto deja el mensaje de la ilusión para la afición ahorradora y para los demás que componen la gran familia en torno al equipo: “Estoy seguro de que Unicaja va a acabar arriba del todo”. En su primera experiencia en Europa, después de estos dos partidos de 2019 en los que no se ha sentido cómodo, solo cabe el final feliz.

Pero para ello hay que asumir, y a Ronald no le duelen prendas a la hora de mirar lo ocurrido: “Esto es muy duro, por una parte, que venimos de ser invictos, y ahora vamos con dos partidos menos de liga, y por eso hay que tener la mente muy dura y fuerte, fresca también, para asumir el siguiente partido, y nosotros, como equipo, tenemos que darle aquí al entrenamiento día a día, autocorregirnos, y eso nos va a ser de mucha ayuda”. En ese sentido, como ya manifestó Borja Ruiz, todo es de índole mental, porque el trabajo está ahí: “El competitivo acá es excelente, porque tenemos un nivel de competencia en los entrenamientos muy alto; yo creo que es lo que nos ayuda a cada uno a ser buenos jugadores, pero lo que nos ayuda a ser más grandes como equipo”.

Otra cosa es que después, siendo el voleibol un deporte en el que la cabeza juega tanto como el resto del cuerpo, las cosas salgan o no: “En el partido no me sentía tan seguro de mí mismo, no me sentía muy bien; son momentos, como se dice, de racha mala, pero eso va a acabar y se ha comenzado mejor la semana, con buena actitud, y se va a reflejar lo mejor de mí en estos partidos que vienen”. No es solo su caso, sino que esa mentalidad es general: “Tenemos compromisos a los que iremos con la mente fresca para entrar en el campo y darle duro, no hay equipos fáciles acá y lo mejor es ir a la pista para no dejar nada negativo dentro, nada que reste, sumar siempre, unidos; vamos a salir a derribar a cualquier equipo”.

Como no, está en modo ‘Copa del Rey’, algo inevitable cuando el deseo es ganar títulos. Eso no ha cambiado, y “visitar el pabellón en el que se va a jugar es algo que suma, porque sirve para conocer mejor la pista, cómo se siente el suelo, y va a ayudar a coger más confianza para jugar después allí el ‘Torneo del KO’. Se va a Melilla y después se recibe a UBE L’Ila Grau, ambos, como se ha repetido, los dos posibles rivales en semifinales, si bien a Fayola solo le importa el juego de los ahorradores: “Nosotros ya estamos tomando un impulso que no va a haber nada que lo frene, vamos a salir adelante y vamos a obtener el título que queremos todos, que estamos deseando, y aquí estamos ya dando lo mejor de nosotros”.

Solo quiere “que el equipo esté bien”, y efectivamente “el rival sí importa, pero en este momento interesa más el propio juego, salir a la pista y acabar con todo”. Las ganas se han multiplicado en el seno de la plantilla tras el toque de atención por ser inferiores a Manacor y caer, y la Copa aguarda: “Todo el mundo sabe que Teruel es el favorito, ya que viene de ganar los tres títulos el año pasado, pero este año lo va a tener más difícil con el equipo que tenemos, con el nivel de juego que vamos a sacar cuando nos enfrentemos nuevamente con ellos; somos todos grandes jugadores, con experiencia, y vamos para arriba, no hay más que decir”.