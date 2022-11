La Federación de Peñas del Almería, un gallinero

Tras la pompa y boato que supuso la organización en Almería durante el pasado verano del Congreso Nacional de Peñas, para mayor gloria de Javier Tebas, polémico presidente de la LFP, en la Federación de Peñas de la UD Almería empieza a aflorar que dentro de su organigrama directivo, presidido por Mónica Ruiz, quizá no haya personas con la competencia necesaria.

Al menos no ha demostrado serlo el 'community manager' de su cuenta de Facebook, que tras la inesperada eliminación copera ante el Arenteiro subía un mensaje más digno de comentario de barra de bar que de un ente que agrupa a distintos colectivos peñistas. En el mismo, hilarante y plagado de faltas de ortografía, cargaba directamente contra los jugadores rojiblancos por la falta de actitud mostrada en el Municipal de Espiñedo.

"Gracias suplentes de Primera División por dar esta imagen en la Copa del Rey... Gracias por hacer que nuestra UDA sea el 'azmerreír' de toda España... Esperemos que se haya tomado buena nota y los que no estén a la altura, que son muchos, no sigan en el mercado de invierno representando ni a este club ni a esta gran afición", rezaba el pseudocomunicado, acompañado de hasta dieciséis emoticonos naranjas con caritas de enojo.

Al poco de subirlo a redes sociales llegaban las primeras críticas vertidas por numerosos aficionados rojiblancos, indignados con las formas empleadas aunque en el fondo muchos estuvieran de acuerdo. Pero no solo aficionados individuales, sino incluso otros grupos de animación entraban al trapo para mostrar su absoluta disconformidad, como es el caso de la Peña Torrecárdenas.

Dicha peña, en el corolario de su comunicado colgado en Twitter, solicitaba "una rectificación inmediata, así como una disculpa pública hacia el club y sus aficionados y que se lleven a cabo las medidas oportunas que la gravedad de la situación generada exige".

La torpe respuesta de la propia Federación, en voz de su máxima representante, Mónica Ruiz, ha sido salir a lamentar lo ocurrido y cargar la responsabilidad sobre el responsable de la cuenta de Facebook (ya dimitido), aunque reafirmándose en que no entendían el revuelo que se había generado porque no se ha atacado a ningún jugador en particular (obviando que se generalizaba en todos los 'suplentes').

El club, que a estas alturas todavía no se ha pronunciado acerca del incidente, está obligado a tomar cartas en el asunto a nivel interno y abrir el proceso a la mayor brevedad posible para el nombramiento de una nueva directiva que esté a la altura de un equipo que ha ascendido a Primera División y quiere dar el salto al fútbol continental.