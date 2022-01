Primera derrota en casa para el Almería Femenino (2-5)

La Unión Deportiva Almería perdió su primer partido de toda la temporada en casa, tras ceder ante La Rambla (2-5) en un choque muy entretenido, de alternativas y que se decidió en su tramo final, cuando ambos equipos jugaban con 10. El marcador fue a todas luces muy abultado, aunque las cordobesas demostraron una mayor eficacia arriba y solidez defensiva.

El partido se jugó de poder a poder, entre dos equipos que salieron desde el principio a por la victoria. El Almería apostó por un nuevo sistema con tres centrales, lo que no evitó que las cordobesas llevasen mucho peligro en sus acciones, como en el 14', en la primera clara para las visitantes, evitada por Sara en un mano a mano con Tamara. La réplica no se hizo esperar para las locales, y esta vez el uno contra uno de Fátima fue evitado por la zaga local in extremis Fátima (16').

Las rojiblancas fueron de más a menos en el primer acto. Esther, de falta directa desde muy lejos, puso el uy en la grada en el ecuador del periodo, una acción que significaría la antesala del gol de las cordobesas. Su autora fue Irene, quien a la tercera terminó introduciendo el cuero en el arco, después de una doble intervención de Sara y otros tantos rechaces.

El gol sentó mal al Almería, que hasta el final del periodo no volvería a acercarse con claridad, sin que llegara a dominar el control del juego. Las visitantes, además, mostraban las uñas a la contra, con el peligro que conllevaba que marcaran el 0-2. Pudo suceder en el 42' por mediación de Tamara, pero Sara logró enviar a córner.

El último arreón del Almería derivó en sendos centros, de Irene al segundo palo y remate fuera por poco de Fátima; y de Jessi, con tiro fuera de Carrascosa.

Remontada y expulsión

La segunda mitad no pudo comenzar mejor, ya que el Almería logró empatar nada más volver de vestuarios, gracias a un córner cerrado botado por Irene, que se introdujo en el marco, remachado además por Fátima sobre la línea. De ser gol olímpico, supondría el segundo de la temporada para Irene Mateos.

Pero el júbilo para la parroquia local no quedó ahí, pues antes de los diez minutos de la reanudación el Almería ya había dado la vuelta al marcador. Fue gracias a un gol de Esther, tras buena combinación de Anita a la salida de un córner en corto. El disparo de Esther en posición escorada sorprendió a Andrea para colocar el 2-1.

Pero el duelo se volvió a torcer tras una segunda amarilla muy rigurosa que mandó a la ducha a Sarita, con media hora por delante. La Rambla aprovechó su superioridad para empatar sin demora, por mediación de Estrella.

Con el choque equilibrado, se equilibró también en cuanto a número de efectivos, ya que también vio la segunda amarilla la visitante Mamen (68'), abriéndose un último tramo de partido si cabe más emocionante.

Y en este periodo fue La Rambla el equipo más determinante, pues logró adelantarse gracias a una mala acción defensiva local aprovechada por Julia en el 77'. Todo un mazazo.

Las visitantes marcaron el cuarto, pero fue anulado por fuera de juego, y las rojiblancas rozaron el empate en varias acciones consecutivas muy claras: primero Jessi tras asociarse con Fátima (83'); y acto seguido Paqui, que no resolvió un mano a mano con la portera visitante (84').

Con las almerienses volcadas, La Rambla haría el 2-4 a la contra, por obra de Tamara, y redondearían un marcador ciertamente demasiado abultado gracias a un penalti ya en el descuento.

FICHA TÉCNICA

UD ALMERÍA: Sara, Mireya, Anita, Esther, Mati (Laura, 72'), Carrascosa (Lucía, 46'), Marta Paz (Paqui, 65'), Jessi, Sarita, Irene Mateos, Fátima.

LA RAMBLA: Andrea, Isa, Lucía (Alejandra, 69'), Irene (Ainhoa, 69'), Monzón, Noelia (Melissa, 82'), Mamen, María Paz, Estrella, Tamara, Julia.

GOLES: 0-1 (24') Irene. 1-1 (49') Irene Mateos. 2-1 (54') Esther. 2-2 (63') Estrella 2-3 (77') Julia. 2-4 (88') Tamara. 2-5 (91') Alejandra, de penalti.

ÁRBITRO: Navarrete Sánchez. Mostró cartulinas amarillas a las locales Sarita, Jessi, Laura, Irene Mateos, Anita; y a las visitantes Tamara, Mamen, Melissa (en el banquillo). Mostró dos amarillas a la local Sarita y la expulsó en el 59'. Mostró doble amarilla a la visitante Mamen y la expulsó (68').

INCIDENCIAS: Partido de la jornada 15 en Primera Nacional Femenina, disputado en el estadio de La Juventud Emilio Campra.