David Fernández Borbalán regala al Ayuntamiento la camiseta de su último partido de Champions League

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido al ex árbitro internacional, David Fernández Borbalán, que ha querido regalar al Ayuntamiento la última camiseta con la que arbitró en la Champions League, como agradecimiento tras haber sido declarado Hijo Predilecto de la Ciudad. Ramón Fernández-Pacheco ha manifestado que “es un momento importante para la ciudad y David Fernández Borbalán vuelve a demostrar que es un almeriense ejemplar y el título que recibió el pasado mes de febrero como hijo predilecto, siendo el primero en tenerlo en vida, es más que merecido”.

Ramón Fernández-Pacheco ha puesto en valor el gesto del deportista almeriense que “vuelve a tener una muestra de generosidad con esta camiseta con la que arbitró el partido Olympiacos-Juventus, y viene a simbolizar una exitosa carrera internacional como árbitro de fútbol. Él siempre ha demostrado en toda su trayectoria ser un gran profesional con valores, así como un almeriense ejemplar”.

David Fernández Borbalán ha querido agradecer “el orgullo de nombrarme hijo predilecto” y explicó el motivo del regalo que “surgió como agradecimiento por el título que me otorgaron. Hace un mes tuvimos un acto al cual iba a asistir pero por problemas de agenda no pudo ser, así que hoy ha sido el día porque quería tener el gesto de agradecimiento y pensé en darle una de mis principales herramientas, la primera es el silbato y la otra es mi ropa, para que quede siempre aquí en el Ayuntamiento de Almería”.

La camiseta, como ha detallado el árbitro, “es la última en competición internacional y supone mucho. No hay mejor lugar que el Ayuntamiento de Almería. La que disputé en competición nacional se encuentra en el museo del Athletic Club de Bilbao, porque la pidieron con motivo de haberme despedido en el partido del Athletic-Espanyol en su estadio, San Mamés, y esta camiseta quiero que se quede aquí por mucho tiempo como recuerdo de mi carrera arbitral”.

Asimismo, el primer edil ha agradecido el gesto de Fernádez Borbalán. “Recibo un obsequio que él no tenía por qué haberlo regalado y como le dije, no tiene que dar las gracias por ser hijo predilecto porque él mismo se lo ha ganado a pulso, las decisiones no vienen de la opinión personal de nadie sino que es una opinión objetiva y unánime”, ha concluido.