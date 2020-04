Fernando: "Con Turki estamos tranquilos, el año pasado hablaríamos de otra cosa"

Parece que el club ha valorado su ascendencia sobre el vestuario además de su buen rendimiento deportivo...

Cuando el club me ofrece la renovación hizo hincapié en que estaban contentos con mi rendimiento deportivo y también con mi forma de comportamiento dentro del vestuario. Le agradezco mucho esta confianza en mí como persona y ha sido todo muy fácil, no tuve ninguna duda en ningún momento.

¿Cómo se ha gestado esa ampliación?

El año pasado ya renové en el club, tenía otra temporada más y como estaban contentos me ofrecieron esa ampliación.

Va camino de cumplir cinco temporadas como rojiblanco.

Cuando llegué a Almería venía de estar 8 años sin salir de casa y para mí era un paso importante. Ya son casi 3 años y me siento como en casa, tanto en el club como en la ciudad. Vivo con mi mujer e hija y todos estamos muy contentos, por lo que cuando me ofrecieron renovar, la decisión fue fácil porque mi familia está muy a gusto.

¿Es de los que piensa que podrá volverse a jugar pronto?

Mi opinión es que quiero jugar sí o sí. Lo más importante es la salud y por eso mismo lo único que de verdad hará justicia sería que la competición vuelva. Todo lo tendrá que marcar Sanidad, se han hablado de muchas fechas marcadas por la LFP, pero el virus lo determina todo. Soy optimista, creo que se empezarán los entrenamientos más pronto que tarde, avanzando en la fase individual, luego por grupos reducidos y el paso más grande es la fase 3 con los entrenamientos grupales y la competición. Me genera duda cómo va a evolucionar todo y si cuando comience se podrá acabar en caso de algún contagio.

Su mujer es médico, ¿ha debatido con ella acerca de una posible fecha de vuelta?

Ella es médico, pero la información que tenemos es la misma que todos a través de los medios y las noticias. Hablamos y somos optimistas en cuanto a la vuelta, pero al final, como cualquier trabajador de otra empresa, nos lo marcará Sanidad y el procedimiento que deba llevarse. Es inútil hablar de una fecha concreta, hasta donde yo sé todo dependerá de la evolución del virus. Se apuntó al comienzo para el 4 de mayo, pero no creo que se cumpla, mínimo será una semana más tarde. Los entrenamientos grupales serían para finales de mayo y la vuelta de la competición para el 6 de junio.

¿Se sienten privilegiados al garantizar el club sus salarios en mitad de esta crisis?

Por supuesto, ya dije que conozco bien la situación que viven otros compañeros en otros clubes al ser capitán. Todos han estado negociando reducciones salariales o medidas más duras como ERTE y desde el club siempre nos han transmitido que pase lo que pase estuviéramos tranquilos porque se iba a garantizar a todos los trabajadores todo su salario. Eso tranquiliza mucho y nos sentimos privilegiados. Si durante todo este tiempo a la carga psicológica de estar en confinamiento le sumas pensar otras cosas aparte de entrenar genera una situación de estrés añadido por esa negociación salarial.

¿Qué le parece que el club esté renovando a su columna vetebral? Antes ya lo hizo con Iván Martos y Sergio Aguza.

La idea del club, sobre todo a aquellos jugadores que consideran que están contentos con ellos, es demostrarle esa confianza a través de las renovaciones y es algo que agradecemos mucho. Desde el club nunca se ha dejado de trabajar de cara a un futuro y siempre se ha pensado en el objetivo de ascender. Esperemos que todo esto pase, volvamos a la competición y juguemos toda la temporada en ese mes o mes y medio para lograr la meta.

¿La llegada de Turki Al-Sheikh lo cambió todo?

Por supuesto, no tengo ninguna duda. Su llegada fue una revolución, se cambiaron jugadores, pero también el objetivo desde el primer momento, que años atrás era luchar por la permanencia, eso ya no valía, estaba claro. Seguramente en el tema de garantizar el salario hayamos notado el cambio porque todos los clubes dependen mucho de los ingresos de televisión y con la llegada de Turki estamos más tranquilos en ese aspecto, el año pasado estaríamos hablando de otra cosa.

¿Cómo es el presidente en el plano personal?

Lo hemos visto dos veces, en el momento de la compra del club tuvo una charla con todos al presentarse. Es una persona cercana que siempre te va a dar lo que te haga falta o necesites. En la segunda charla las cosas no iban bien y se mostró optimista y positivo. Siempre ha creído en el ascenso, confiando en los jugadores y así nos lo dijo, transmitiéndonos que tenía plena confianza en este equipo pese a venir de una situación muy difícil.

¿Cómo se imagina la vuelta tras dos meses de confinamiento?

Sabemos que va a ser difícil porque se va a comprimir mucho el calendario y venimos de mucho tiempo sin competir. Se quiere hacer un periodo de pretemporada, pero el estrés de la propia competición de competir cada tres días sin descansar ni desconectar será difícil a nivel de lesiones y todo el equipo será importante. Somos conscientes de que hay que trabajar para volver en la mejor condición. Va a ser duro.

¿Se hace a la idea de jugar sin público?

Es difícil de imaginar y se nos hará raro. A ningún futbolista le gusta jugar sin público, pero debido a la situación es la única forma de poder llevarlo a cabo con el menor peligro posible. Sería imposible hacerlo con un estadio lleno. Cuando vayamos fuera también lo notaremos, pero si pudiéramos elegir lo haríamos con público tanto dentro como fuera.

¿Y si finalmente no se pudiera acabar la temporada?

Si no se puede jugar y se suspende la competición va a ser imposible contentar a todos y habrá problemas. Tampoco sabemos qué pueden decidir RFEF y LFP, la única forma de contentar a todos es acabar la Liga con los criterios que marque Sanidad.

¿Qué opina de las continuas tensiones entre AFE, LFP y RFEF con el CSD intentando hacer de mediador?

Nosotros sabemos lo mismo que todos, lo único es que la LFP es quien está intentando la vuelta sin contar a veces con los criterios de Sanidad o con el pensamiento de los futbolistas. Las decisiones no pueden tomarse de forma unilateral, aunque quieran hacerlo a toda costa, deben contar con todos los estamentos, RFEF, CSD, Sanidad y los futbolistas. El último paso que dieron fue el de los test y Sanidad se lo ha tirado atrás por tomar decisiones unilateralmente. Si todos los implicados no están de acuerdo, será difícil llegar a buen puerto. Antes de que Tebas tome una decisión deberían acordarlo bien para todos, no solo para sus intereses.

¿Es partidario de hacerse los test pese a que los sanitarios no tengan acceso a ellos?

Para poder volver a la competición y que pueda cumplirse cualquier protocolo sin test es imposible, sin saber si los futbolistas son positivos o negativos. Yo pienso que si no nos los hacemos y van a ir a sanitarios, no tendría dudas en cederlos. Pero eso depende del Gobierno, no de una empresa privada. Ojalá nuestros test pudiera servir para ellos porque están en primera línea de la batalla, pero eso depende del Gobierno.

Fernando, capitán de la UDA "Pienso que si no nos hacemos los test y van a ir a sanitarios, no tendría dudas en cederlos. Pero eso depende del Gobierno, no de una empresa privada"

¿Piensa que Racing o Deportivo arriman el ascua a su sardina en su postura de declinar los test?

Eso habría que preguntárselo a ellos, quizá piensen que sea una forma moral de actuar. Siempre he dicho que ojalá nuestros test sirvieran para otras personas, si es así no los quiero de ninguna forma, pero si una empresa privada los consigue depende de esa empresa y los sanitarios dependen del Gobierno. Mi mujer tiene compañeras en hospitales privados que sí se los han hecho.

¿Aceptarían una concentración tras el confinamiento?

Eso lo estamos tratando bastante y el 99% de los jugadores no está de acuerdo por varios motivos. Venimos de dos meses de confinamiento encerrados en casa y luego te encerrarías dos semanas en un hotel. Eso no sirve de nada si luego al empezar la competición vuelves a casa y, peor aún, si se van prorrogando esos 15 días sin ver a la familia ni salir de ahí. Eso lo veo muy difícil, esa es una de las medidas en las que la Liga no ha contado con la opinión de los futbolistas.

¿Cómo lleva lo de no poder hacer el trabajo específico de un portero?

En casa el trabajo específico es imposible, seas portero o jugador, solo puedes trabajar el aspecto físico por el poco espacio y el material que tenemos. Tengo bici e intentamos mantener el peso sin subir la grasa corporal, el tema específico solo podrá trabajarse en la etapa de pretemporada, sin saber aún el tiempo que será. Por mucho que trabajes en casa no tiene nada que ver a lo que luego tendrás que realizar en el campo.

¿Qué le diría a la afición almeriense sabiendo que será rojiblanco hasta 2022?

Desde que llegué aquí me he sentido muy querido por la afición. Ellos me han dado mucho más que yo a ellos porque he estado dos años y medio sin jugar y siempre me he sentido muy valorado y quiero agradecérselo.