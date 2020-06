Fernando apunta a la ventaja de los 'antifútbol' tras el parón

Fernando Martínez cuenta las horas que faltan para que lleguen las 19:30 horas del domingo y la competición se reanude en clave rojiblanca en el Carlos Belmonte. El conjunto albaceteño contará con la ventaja de haber disputado antes los 45 minutos que estaban suspendidos ante el Rayo, por lo que para el meta murciano les puede suponer la ventaja de amoldarse ya a jugar sin público.

El ex del UCAM opina también en una entrevista concedida a la emisora oficial del club que los equipos 'antifútbol' lo van a tener más sencillo en esta alocada recta final al ser más fácil "destruir" que generar juego desde atrás como pretende José María Gutiérrez en su postulados, por lo que asume que deberán ir con el cuchillo entre los dientes.

¿Nervios ante la inminente reanudación?

Nervios no, sí es verdad que serán once partidos en los que nos jugamos toda la temporada y todo irá muy rápido, con la incertidumbre además de ver cómo se reanuda esto porque todo va a cambiar mucho desde el parón. Son tres meses sin competir y todos los equipos no empiezan de cero, pero sí pierden la continuidad que tenían a la hora de competir.

¿Es momento para colgar carteles de favoritos, candidatos o aspirantes?

Los estados de forma y las dinámicas se han perdido y todos los equipos empiezan prácticamente de cero. Habrá que ver los que mejor se hayan adaptado al parón y los que más les costará volver a ese ritmo de competición.

¿Será más sencillo para el que arranque bien y le costará mucho al que patine al principio?

Como todo irá muy rápido no va a dar tiempo. Si pillas dos semanas malas son cuatro o cinco partidos y puedes perderlo todo. Después de un mal partido te olvidas enseguida porque a los tres días tienes otro y eso es la parte positiva, no te da tiempo a lamentarte. No disfrutas la victoria, pero tampoco lamentas la derrota.

En apenas una semana van a dirimirse tres partidos...

No podremos estar pensando en el partido anterior y una buena o mala dinámica te mete arriba o te saca de donde estás. Por eso será diferente, habrá que pensar siempre en el siguiente.

¿Palpa ya la tensión competitiva en los entrenamientos?

Se cambia de mentalidad. Pasas de una pretemporada donde lo importante es el tema físico a pensar en que el domingo hay partido y hay que empezar a competir, eso se nota en cada entrenamiento.

También regresan la presión, la crítica y la polémica...

Eso es lo bonito del fútbol, todo lo que genera y tiene alrededor. Lo malo que tiene es que tras un partido apenas podremos desconectar, al no tener días libres. El aspecto mental en este mes y medio va a ser fundamental, igual o más que el físico.

Lo bueno es que el fútbol va a suponer una distracción necesaria.

El fútbol tiene mucha repercusión a nivel económico y social porque a casi todo el mundo le gusta. Aparte de lo económico, que es importante para el país, esperamos que a nivel social la gente pueda disfrutar y desconectar viendo un partido después de estos meses tan duros y puedan distraer la mente.

Hay ganas de ver otra cosa que no sea la Bundesliga.

Veré el Rayo-Albacete, aparte de que es nuestro rival el domingo, estamos deseando que regrese el fútbol de nuestro país y aunque fuera de Primera Regional lo veríamos con las mismas ganas. Será muy emocionante, raro y diferente por no haber público, quiero ver cómo se ve por la tele. Nunca he disputado un partido a puerta cerrada y no conozco esa sensación.

¿Al Albacete le vendrá bien para adaptarse a la nueva normalidad?

Lo van a vivir antes y no sabemos cómo puede reaccionar la mente. A lo mejor parece un entrenamiento o quizá estás concentrado y no piensas en lo que hay alrededor.

Como portero, ¿cómo irá eso de saber que se oirán los gritos a su defensa?

He visto algún partido a puerta cerrada y lo que más llama la atención son los gritos de los jugadores, es algo que vamos a vivir nuevo y que el espectador va a poder sentir.

Ustedes están etiquetados como un plantel de calidad, ¿no piensa que ahora habrá que dar bocados jugando cada 72 horas?

Sabemos que el tipo de fútbol que buscamos y nos gusta hacer es el de tener la pelota y salir jugando desde atrás, pero después de tanto tiempo sin competir quizá empiecen mejor los llamados 'antifútbol', que es lo más fácil de hacer. La conservación de balón se logra conforme pasan los partidos y lo más fácil es destruir, por eso puede que nos cueste más a los que intentamos generar fútbol, pero creo que también estamos preparados para competir y meter el pie. Será muy importante en las primeras jornadas.