Fernando: "Del tema de los árbitros debemos mantenernos ajenos"

Fernando Martínez ha salido a la palestra este miércoles para analizar la visita del Athletic Club este sábado y dar su opinión sobre el clima de presión sobre el colectivo arbitral que empieza a generarse desde ciertas plazas con la permanencia muy comprometida a estas alturas de la competición. El meta murciano valora que la UD Almería no haya entrado en la vorágine de comunicados para cuestionar el estamento y cree que lo mejor es intentar ayudarlos pese a que en las últimas jornadas al conjunto rojiblanco le hayan escamoteado dos claras penas máximas sobre Luis Suárez en Vigo y Arnau Puigmal en el Metropolitano.

¿Olvidada ya la visita al Metropolitano?

"Veníamos de una buena dinámica con dos empates y la victoria ante el Valencia y queríamos mantener la racha contra el Atleti. Era un escenario complicado contra el mejor de la liga en la segunda vuelta y llegamos vivos al final del partido. Tuvimos nuestras opciones".

¿La visita del Athletic llega en mejor momento que otros partidos en casa?

"Anteriormente jugamos en casa contra dos rivales directos y se vendían como finales y se vivió con mucha tensión que no ayuda. Ahora al verte fuera del descenso nos da cierta tranquilidad".

¿Entiende que el club se mantenga al margen de las presiones sobre el colectivo arbitral?

"El de los árbitros es un tema con el que debemos mantenernos ajenos porque no ayuda a nadie sacar comunicados. Si entre todos les intentamos ayudar seguramente puedan hacer su trabajo mejor. Lo dije ante el Valencia y ante el Alteti pese a no ser beneficiados".

Otra vez MVP para la afición rojiblanca...

"Nunca me fijo en los premios individuales, sino en lo grupal, el único objetivo es la permenancia y no me voy a fijar en los MVP, eso es lo realmente importante para mí".

Apenas mes y medio para que todo se decida.

"Lo que hagamos estas 2 semanas marcará un poco lo que pasará en el otro bloque de partidos. Si ahora logras sacar unos cuantos puntos llegas con más tranquilidad a esa fase final de temporada. Llegamos en buen momento anímico y ojalá lleguemos al final en zona cómoda".

¿Cómo valora su estreno al máximo nivel?

"Cuando uno es nuevo en un sitio, y yo lo era en esta categoría, nunca sabes cómo te puede ir aunque la mentalidad sea la misma. Solo piensas en hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo y por suerte está yendo bien. Los escenarios cambian mucho, es más bonito jugar ante 50.000 personas que en otros sitios, pero tú estás centrado en el partido. A veces sorprende más desde fuera".

El sábado toca vérselas con los hermanos Williams...

"Los hermanos Williams son determinantes y más aún cuando están en una buena racha, pero me quedo con el Athletic como bloque por cómo compite en cada partido. El míster nos decía que viene de ganar fuera de casa a nuestros rivales directos y queremos intentar ganar".

¿En las últimas jornadas prefiere rivales directos o con objetivos ya cumplidos?

"Al final el calendario también marca lo que pueda suceder. En las últimas jornadas siempre preferiría a rivales de mitad de tabla que no se jueguen nada. Madrid o Barça son difíciles por la calidad que tienen aunque no se jueguen nada y los rivales directos también. En esta categoría cada posición que ganes a final de temporada al año siguiente cuenta y confío en que todos mantengan el nivel competitivo".

Abril va a terminar de forma frenética, don dos salidas seguidas al Coliseum y el Bernabéu.

"Vienen 4 partidos en 10 días y será importante que todos lleguemos en buenas condiciones porque vamos a necesitar que estemos enchufados. Se va a ver qué equipos tienen ese fondo de armario. Hay que intentar que con esas rotaciones no se note ese cambio".

¿Qué recuerda del 4-0 en la ida ante el Athletic?

"En Bilbao fue de las manchas negras de esta temporada, hay pocos partidos donde el equipo no haya competido y uno de ellos fue en San Mamés. Allí las sensaciones no fueron buenas y el rival fue mejor, debe servirnos de motivación en casa".

¿Estar fuera del descenso ayuda a preparar los partidos?

"La situación ahora es mejor que hace un par de jornadas, pero no debe confundirnos para estar más cómodos. Seguimos a partido y medio porque son 3 puntos más el gol average pero quedan muchos en juego y todo está muy apretado".

¿Esperan el campo lleno el sábado?

"Desde el final de la temporada pasada noté que la afición se volcó cuando más lo necesitábamos en el ascenso y se le ha dado continuidad. En la recta final cada detalle cuenta y que apoye al equipo tanto en casa como fuera es fundamental".

Esta jornada también se dan duelos directos como el Espanyol-Cádiz.

"Lo importante es lo que hagas tú, pero de reojo miras lo que hacen tus rivales directos y cuando juegan ellos ves sus partidos porque de eso depende dónde vayas a estar en un futuro".

En el tramo final tienen que pasar por Almería Elche, Mallorca o Valladolid...

"Son partidos que tienes que saber jugar, no solo cuenta el fútbol, sino otras cosas como tener oficio y saber controlar las emociones. Nos jugamos mucho y hay que saber controlar los detalles. Tampoco sabemos cómo llegaremos a esa fase final".