Fernando confiesa haber vivido un "calvario"

Fernando, portero y uno de los capitanes del Almería, está ya entrenando con toda normalidad junto al resto de compañeros en la concentración de Marbella después de no haber podido terminar la pasada campaña ni comenzar la actual pretemporada.

“La verdad es que he vivido un calvario… quién me iba a decir a mí que una lesión muscular que no era grave y tenía una recuperación de dos o tres semanas se iba a convertir en dos meses, y encima luego vino la Covid; todo ello, además, en la parte más importante de la Liga, cuando íbamos a jugar los play-off”, explicaba el meta rojiblanco.

Sobre este mismo tema comentaba que “cuando tienes el virus piensas que te ha tocado y los intentas asimilar. Yo siempre he seguido las medidas de seguridad sanitaria y sin embargo me contagié. Nunca sabes dónde puede estar y hay que concienciarse de asumir todos los protocolos. Yo tuve síntomas leves, pero no puedes evitar la incertidumbre y la preocupación, sobre todo cuando tienes a tu familia contigo. Además un vecino mío falleció. Es duro”.

La situación de Fernando ha sido complicada porque como decía “tras dar positivo, luego dí negativo, pero al cabo de un tiempo, el resultado fue otra vez positivo y no generaba anticuerpos…”.

La pesadilla ha terminado: “Ya estoy recuperado del todo, incluída la lesión muscular, y afortunadamente he podido comenzar a entrenar, algo muy importante al encontrarnos en la pretemporada porque se te pierdes ésta luego es difícil hacerte un hueco en el equipo”.