Fernando: "Era el primer partido del Valladolid en lunes y mira lo que les pasó"

Fernando Martínez está cada vez más cerca de cumplir su sueño de ascender a la máxima categoría y además hacerlo siendo protagonista. Tanto es así que tras detener el penalti en Burgos que evitaba pasar aprietos en la recta final, el guardameta murciano se mantiene como Zamora de la división de plata, reconocimiento individual que sin duda cambiaría por la meta mayor de ascender. Lleva varias jornadas jugando con un leve esguince de rodilla que no debe impedirle ser de la partida el sábado ante el Amorebieta.

¿Cómo vivió esa trascendental victoria en Burgos?

Fue una alegría porque íbamos a un campo difícil donde los equipos sufren mucho y no es nada fácil venirte con 3 puntos. Fue una victoria importante que da mucha confianza para lo que resta, pero quedan todavía 4 partidos en los que está todo por decidir y hay que seguir en esta línea.

Son ya dos victorias consecutivas y además con portería a cero...

A estas alturas no hay victoria sencilla, ni para nosotros ni para ningún equipo de la categoría. Ya estamos viendo las sorpresas porque todos se juegan mucho. Es difícil llegar en un buen estado anímico, pero de cara a lo que queda, llegar estando centrado siempre da más posibilidades. El margen de error ya es muy pequeño.

CURRO SÁNCHEZ: "Curro me dice que los elogios del penalti vinieron a mí, pero el 90% fue gracias a su intuición"

¿Sabía de antemano dónde iría el penalti?

Con la revisión del VAR un compañero, Curro, que está en estado de gracia, se me acerca y me dice que creía que podía tirarlo al centro porque venía con una racha buena de goles y podía aumentar esa cantidad asegurando. Confié en lo que me dijo, intenté invitarlo a un lado para que dudara y me quedé enmedio, lo cual no es fácil pese a que se lanzan cada vez más penaltis ahí. En el rechace fui con todo porque tenía el recuerdo del último que paré, que en el rechace me marcaron. Contento por ello. Curro me dice que los elogios para mí pero el 90% fue gracias a su intuición. Le hice caso y salió bien.

¿Hubiera cambiado la parada por no lastimarse la rodilla?

Si llego a saber que ese gol no suponía peligro para los 3 puntos hubiera preferido que lo marcasen. Pero con 2-1 en ese minuto no sabes lo que habría pasado. Cambio haberme hecho daño en la rodilla por parar el penalti y no sufrir, aunque el equipo sepa sobrellevar esas situaciones, como ocurrió en Huesca.

¿Tiene ilusión por acabar como Zamora?

Si soy sincero no sé los goles que llevo en contra ni la diferencia con el segundo. Son cosas que no me preocupan, los premios individuales gustan, pero lo único que me preocupa de corazón es el ascenso.

Ya se habla del posible ascenso directo en Anoeta, pero antes hay que recibir al Amorebieta.

Nunca me han gustado las cábalas de los últimos partidos de temporada porque normalmente nunca salen las cuentas. Tenemos que pensar en que viene un rival que lo pondrá muy difícil porque se está jugando el descenso y ya vimos con la Real B que cuidan cada detalle porque cada jugada es vital. Solo tenemos que pensar en sacar el partido del sábado con la mente mente ese enfrentamiento directo [Eibar-Valladolid].

¿Cree que en el Valladolid ha podido cundir la ansiedad?

Uno de los puntos que el míster ha tratado ha sido poner en valor la cantidad de partidos que hemos tenido el lunes y hemos sacado adelante. No es nada fácil jugar el último con esa presión y es digno de alabar porque son partidos difíciles. Creo que era el primero del Valladolid en lunes y mira lo que les pasó, te puedes poner nervioso.

¿En el vestuario no hay ni titulares ni suplentes?

Tener una plantilla competitiva en todas las posiciones y que cualquiera que entre pueda ayudar al equipo sintiéndose partícipe es muy bueno para todos. Esto va de detalles, un día le tocará a uno y otro a otros.

¿Cómo fue la llegada al entrenamiento tras la derrota del Valladolid?

Siempre miras a los rivales directos porque compites contra ellos y es importante que te den ese respiro. Pero debe servir como toque de atención para ver lo que puede ocurrir con este tipo de rivales que parecen muertos y en las últimas jornadas sacan puntos. Se están jugando la vida y debe servirnos como aviso.

¿Espera que ante el Amorebieta se rebase la cifra de 10.000 aficionados?

La afición durante los últimos partidos está volcada con el equipo y tanto en casa como fuera, con viajes largos, está siendo increíble. Animo a que esto siga así, venimos de jugar con malos horarios en casa y aforo bueno. Ahora siendo en sábado espero que respondan de la mejor manera porque su apoyo y será fundamental para sacar estos dos partidos que restan en casa.