Ferreira: "La clave es estar lo más unidos posible como grupo"

A los jugadores del Unicaja no les ha tocado nunca antes pasar por una situación así, acumulando las derrotas por encima de las victorias, y un ejemplo de ello es Marco Ferreira: "Es difícil. Es la primera vez que me encuentro en una situación tan fea porque esa es la realidad, es una situación fea y hay que reconocerlo. La clave es estar lo más unidos posible como grupo y salir de esto todos juntos”.

La voz de la experiencia del portugués deja muy clara la máxima de que "individualmente si cada uno trabaja para si mismo, el conjunto no sale, mientras que juntos tenemos más fuerza,y esa es la única solución". Baja frente al Melilla por un inoportuno constipado, el opuesto confirma que "desde fuera se sufre más, se tiene otra visión y se piensa 'yo podría estar ahí, ayudando a mis compañeros'". En el transcurso del choque lo pasó mal, "viendo lo que estaba pasando", con malestar evidente: "Me quedé un poco triste e impotente, sin poder hacer nada, sin poder ayudar". Vio "lo mismo de siempre, lo que todos sabemos y que hemos hablado".

A pesar de la racha de su equipo, Ferreira es optismita: "Lo seguimos intentado todos los días porque esto más temprano o más tarde tiene que salir, tenemos que seguir creyendo en eso, en el trabajo, y las cosas tienen que salir, porque sinceramente lo que se ve es que falta un clic que haga un poco de luz para que empecemos a mostrar lo que sabemos hacer". Este fin de semana el conjunto almeriense tendrá una nueva oportunidad, esta vez frente a Vóley Palma. El opuesto tiene localizado al principal enemigo de los verdes: "No me preocupan los equipos contra los que nos enfrentamo porque tenemos que arreglar nuestro problema; si nosotros no estamos bien, me da igual jugar contra el Palma o el equipo que sea".

Es su primera experiencia en la Superliga española, a la que valora como "competitiva" y de la que tiene referencias comparativas por lo que sus compañeros el cuentan: "Lo hemos hablado y me dicen que este año parece que está más competitiva. Hayequipos con un nivel mejor, un campeonato competitivo es bonito para el voleibol. En cuanto a la ciudad, encanta. No me gustan las ciudades grandes y aquí puedo salir caminando para todos lados algo que a mí me encanta".