Ferrera rinde de líbero y de receptor

Mario Ferrera se marchó del club siendo líbero y regresó para recuperar su posición de receptor, una vez cuajada una enorme temporada precisamente en Melilla. Él mismo ha sido el que ha ofrecido una solución a Manolo Berenguel, sin efectivos en ese puesto: “Es una cosa que se repite pocas veces, pocas veces se ha tenido a dos líberos y que desgraciadamente ninguno esté disponible, lo que ha sucedido estas semanas, y como dijo el presidente al principio, ‘el club por delante’ y no creo que se me pueda achacar nada en ese sentido; es lo que necesitaba el equipo y doy todo lo que puedo y todo lo que sé en ese ámbito, que dentro de lo que cabe no es el mío”. Fue todo “como va surgiendo, porque al final son consecuencias que se van pasando durante la semana y el que más experiencia tenía era yo, así que medio que me tocaba a mí y medio que yo me ofrecí también, pero han salido bien las cosas”, confiesa.

En su cuenta deja, por ahora, 52 recepciones con un 70% de positiva y cerca de un 50% de perfecta en los tres partidos disputados como líbero, pero Ferrera se queda con el rendimiento colectivo: “Hemos venido mejorando semana por semana y ha sido un punto de inflexión esta jornada; el equipo estaba un poco nervioso después de la Supercopa, que, como se ha dicho varias veces, no se esperaba ese resultado, el equipo no estaba cómodo, no sabía por dónde ir, y sin embargo estas semanas hemos aprendido cómo hacerlo, hemos hecho un buen grupo, ha habido gente del equipo que ha evolucionado muy bien psicológicamente y se ha dado un gran plus en Ibiza”. Más en detalle, “en los finales más complicados allí se ha jugado a un gran nivel, incluso dos de los tres sets se tuvo que remontar al final del set, y eso es muy positivo sacarlo de una pista como Es Viver”, matiza.

Ya en su foro personal, siente que ‘la pantalla se ha superado’ con éxito: “Me he sentido bien, lo único es que no es mi posición y me falta lo que siempre he tenido, que es el atacar, el sacar, esa cosilla que sí la tengo de cuatro, pero está claro que como el grupo es un grupo genial me ha ayudado en todo momento y creo que se han hecho las cosas bien y he disfrutado de líbero, evidentemente; no me esperaba disfrutar tanto como he disfrutado, así que creo que es bonito y desando que llegue el siguiente partido”. Ese será Amoradí en casa, adversario muy a tener en cuenta: “No le he visto jugar y falta que se cumpla la primera vuelta para saber cómo van a ir los equipos, pero ha subido, tiene alegría, tiene ganas y al final evidentemente es peligroso, que viene aquí a dar todo lo que tenga y eso se convierte en una buena arma que intentaremos que no sea efectiva, ganar nuestro partido y seguir así”.