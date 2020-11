Festival de birdies en el inicio del ‘Costa de Almería’ Campeonato de España de Profesionales Senior

El Club de Golf Playa Serena ha sido el escenario de un espectacular festival de birdies en el comienzo del ‘Costa de Almería’ Campeonato de España de Profesionales Senior, materializado en sensacional duelo entre los tres primeros clasificados del que se ha visto beneficiado Miguel Ángel Martín, un ilustre del golf español que ha acabado liderando el torneo tras su primera jornada con seis golpes bajo par.

El golfista onubense ha rentabilizado al máximo su colección de aciertos, siete birdies contrarrestado únicamente por un sólo error: bogey en el hoyo 8, último par 3 de la primera parte del primer campo diseñado por el internacional español Ángel Gallardo.

En el mismo partido formaba parte del festín el canario Carlos Suneson, que restó nada menos que ocho golpes al campo, cinco por la primera mitad, pero a cambio cometió cuatro errores que le retrasaron en la clasificación a dos golpes de Miguel Ángelo Martín. Curiosamente Suneson, que había logrado hacer birdie en los tres primeros pares 3 del campo, cometió su último bogey en el hoyo 17, último par 3, en el que falló el green.

El tercero en discordia es otro de los campeones internacionales de nuestro golf, Santiago Luna. Luna, en el partido de delante, que materializó un juego sobrio que le llevó a presentar una tarjeta de 68 golpes, con un sólo error y cinco birdies. Fue quien menos birdies sumó de los tres primeros clasificados, pero a cambio también fue uno de los que menos errores cometió, sólo uno, en el primer par 5, en el que falló la salida. También bajo par finalizaron Pedro García Ruiz, Rafael Benítez y José Manuel Carriles, habitual aspirante al triunfo final.

Jesús María Arruti, campeón defensor, no inició de forma brillante la defensa de su título, con sólo dos birdies y un 77 final. No buscaba excusa, pero era el primer torneo que jugaba con gafas y no ha sabido habituarse a la nueva situación.

José Antonio Salgado fue el ganador de la categoría Súper Senior (mayores de 65 años) del año pasado y en Playa Serena ha comenzado con parecida energía para encaramarse al liderato al término de la primera jornada. Sin embargo, a pesar de los cuatro birdies que ha conseguido, no ha podido con el par del campo, finalizando con uno sobre par, estableciendo eso sí una ventaja de dos golpes sobre José Antonio Jiménez. El líder aprovechó principalmente los pares 5, en los que logró tres birdies, para liderar la jornada.

Costa de Almería, un enclave privilegiado

En el marco de este importante torneo, el diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha afirmado que "competiciones de máximo nivel como ésta inciden de forma directa en la promoción y consolidación del destino 'Costa de Almería' como uno de los enclaves más privilegiados del mundo para la práctica deportiva al aire libre en cualquier época del año. Mantenemos una firme alianza con la Real Federación Española de Golf que nos ayuda a potenciar nuestra imagen asociada a este deporte".

Patrocinadores de prestigio para una competición con solera

Este Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino cuenta con el patrocinio principal de la Diputación Provincial de Almería a través del destino Costa de Almería. Además, apoyan la celebración del torneo la Real Federación Española de Golf, la Real Federación Andaluza de Golf, el Club de Golf Playa Serena y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.