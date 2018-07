Forma a los que le forman

El banquillo le tiraba a Pablo más que las canchas. El voleibol es su vida, como viene demostrando desde que empezó a recibir balones en el Univoley. Pero hasta que no conoció a una institución de este deporte como Hilarión González, no dio el salto de calidad que necesitaba para abrirse un hueco en la élite. Y eso que el almeriense había jugado entre los mejores tanto en la cantera con Unicaja Almería como en Superliga con UCAM Murcia, sin embargo, la dura madera de los banquillos de voleibol le está aportando las experiencias y enseñanzas que siempre había deseado.

Después de probar fortuna como segundo entrenador del AVG y del juvenil ahorrador, a Pablo le llegó su gran oportunidad. "Me ofrecieron un período corto de trabajo en la Selección Permanente, creo que hice bien mi trabajo porque Ricardo Maldonado (primer entrenador) me dijo que me quedara trabajando con él como segundo", lo que le abrió las puertas de par en par de uno de los centros de formación deportiva más importantes de España.

En Palencia, donde tiene la residencia la Permanente, Pablo trabaja desde que sale el sol hasta que se esconde. Las canchas son su día a día, allí forma a jóvenes jugadores, desde los sub'15 hasta los sub'20, y a la vez aprende de ellos y del resto de profesionales con los que trabaja. "La experiencia es muy bonita, existe una disciplina tremenda en este grupo. Somos como una familia, nos vemos las veinticuatro horas. Es cierto que a veces cansa porque no desconectas, pero es que estoy con jugadores que el día de mañana serán de lo mejor del voleibol español".

Además, Pablo está viajando por toda Europa y conociendo el voleibol de diferentes países. "Este año he estado en preeuropeos en Grecia, Italia y Polonia, y la semana que viene nos vamos a Bélgica. Estoy hablando con entrenadores de todos los lugares, lo que te enrique todavía más".

Con 26 años, poco más le puede pedir Pablo a este período de su vida. Eso sí, sabe que poco a poco debe de progresar y el día de mañana tiene que abrirse hueco en los banquillos de los clubes. "Mi deseo es entrenar algún día a Unicaja Almería, al equipo de mi tierra. Creo que esta temporada está haciendo un buen equipo. Pero también me gustaría probar en Italia, en la mejor liga del mundo", asegura el almeriense antes de hacer las maletas para regresar a Palencia.