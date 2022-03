Fran Alcoy: "Estoy encantado con el juego y la actitud de mi equipo"

El Polideportivo El Ejido se quedó con la miel en los labios este domingo en el partido que acabó empatando ante el Eldense (1-1), después de que el gol de Óscar García, el primero del granadino en la temporada, encarrilara el choque en la segunda parte. Fran Alcoy, pese a reconocer que "estaba el partido muy decantado de nuestra parte" en el tramo final gracias a esa mínima ventaja, considera que "el punto no es malo", alabando la actitud y el trabajo de sus futbolistas. El míster quiere centrarse en el partido del próximo domingo en el Rico Pérez ante el Hércules y hasta los cinco últimos partidos no quiere saber nada de qué opciones tendrá su equipo ya sea de luchar po meterse arriba o de eludir la zona de descenso.

SATISFECHO: "Estoy encantado con el juego de mi equipo, con la actitud y con el trabajo de los jugadores. No con el resultado, porque estaba ya el partido muy decantado de nuestra parte cuando llegó el empate, pero no es malo el punto por la entidad del rival, creo que se vio un buen partido y la afición se fue contenta. Sólo me queda felicitar a mi equipo, jugamos ante un grandísimo rival, con muchas bajas y problemas que fueron aconteciendo durante el partido. La actitud del equipo fue brutal, los jugadores acabaron extenuados y eso es señal de que se lo dejaron todo en el campo".

ADVERSIDADES: "Hay que tener en cuenta todas las adversidades que tuvimos en el partido y en el prepartido. A las bajas que llevábamos unimos en el calentamiento a Candela y tuvimos que modificar el dibujo; después Checa se tuvo que ir lesionado y volvimos a modificar el sistema con un trivote; y el equipo se fue adaptando muy bien a las distintas adversidades, pese a los constantes cambios; Allyson también se tuvo que ir lesionado, pero la gentr que fue entrando fue respondiendo. El fútbol tiene estas cosas, al final el Eldense tampoco le perdió la cara al partido, es un grandísimo equipo y al que nunca puedes dar por muerto".

LESIONADOS: "Lo de Allyson tenemos que verlo; Checa es un jugador que no tendría que haber iniciado el partido, porque no había entrenado durante toda la semana y veremos si se ha agravado sus problemas; y Sergio Pérez también acabó con un vendaje, con muchos problemas. Además, perderemos a Álex Felip por tarjetas y hay que ver también a Jonxa, que nos pidió el cambio por un golpe. Recuperamos a Mikel y a Tena. De todas formas, Allyson se lesionó, entró Óscar y marcó. Al final todos los que entraron ayudaron y los partido sestán para eso; llevamos muchos partidos con muchas adversidades y el equipo está respondiendo bien".

EL PARTIDO: "Fue un partido como el de la ida, con un resultado distinto; ellos tuvieron más control en el primer tiempo, aunque nosotros tuvimos ocasiones claras en transición; después en la segunda fuimos superiores, marcamos el gol y cuando mejor estaba la cosa, al final en un saque de banda que no cerramos la segunda jugada, nos empataron. El Eldense es un equipo que me gusta y hay que reconocer que hace las cosas muy bien y estoy seguro de que va a ser uno de los cinco equipos que estará entre los elegidos".

¿MIRAR ARRIBA?: "Hemos dejado pasar muchas oportunidades. Estamos en el tramo final, quedan 10 partidos y lo que tenemos que hacer es centrarnos en un partido como el del Rico Pérez. Tenemos que ver durante la semana en qué condiciones estamos, quienes pueden jugar, pero igual que fuimos a La Nucía en na situación similar y ganamos, podemos ir también al campo del Hérculesa hacerlo, no tenemos absolutamente nada que perder".

"Queda mucho y estamos a cinco puntos del play off, y tenemos un calendario complicado ahora, pero nunca sabes, luego vienen equipos de la parte baja que serán igual o más complicados. Tenemos que centrarnos y ver de qué somos capaces allí, y cuando falten cinco jornadas para el final, miraremos dónde estamos, si en predisposición de pegar un apretón para entrar, si lo teneos que pegar para no meternos en problemas o estamos en zona de nadie. Estoy contento porque últimamente hemos sumado muchos puntos. Teníamos dos partidos muy complicados con La Nucía y Eldense y sumamos 4 de 6, con buen juego que es lo importante".