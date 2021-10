Fran Alcoy: "Todos llevamos presión"

Tras seis jornadas de competición liguera disputadas en el Grupo V de Segunda RFEF, el Eldense, rival del CD El Ejido este domingo, no sabe todavía lo que es ganar. "Sorprendentemente no han ganado. En las quinielas este equipo estaba llamado a estar en la parte alta, por el proyecto, plantilla y por presupuesto, pero no han arrancado bien. Eso no quita que no vayamos a encontrarnos todas las dificultades del mundo", aseguraba este viernes Fran Alcoy en la rueda de prensa previa al fin de semana en el que su equipo encara su séptimo compromiso.

El técnico del conjunto celestes, que contará de nuevo con Sergio Pérez y Serrano, comenta que "tuvimos dos bajas importantes y las recuperamos, eso siempre es bueno, tener donde elegir. Vamos con ilusión y ganas a Elda". Sobre la semana de trabajo, dejó claro que "nunca he tenido queja de como entrena el equipo, pero notas que no fluyen igual que después de una victoria. El equipo está en un momento en el que todo está costando mucho".

Si las cosas no van sobre ruedas para los del Poniente, tampoco lo están yendo para su oponente de este domingo, ya que "ellos están como nosotros, no están contentos. Todos llevamos presión, llevas cuatro partidos sin ganar y lo necesitas. Somos un equipo profesional y de los resultados dependen muchas cosas. Hay que ir allí a ganar, plantearles un partido difícil, porque tenemos muchas posibilidades de poder hacerlo. Ojalá que la situación no sea tan adversa como en otros partidos".

Alcoy considera que "hay que meter los argumentos para que ocurra lo que tú quieres, trabajar en un proceso para tener los resultados", valora positivamente la cada vez más cercana recuperación de Óscar García, del que afirma que "cada día va mejor, es la única duda que tenemos y hay que estar contentos porque en una semana ha evolucionado mucho", y cree que su plantilla debe "pensar en ganar un partido, no en ver donde está el quinto. Ahora hay que limar errores que nos han costado partidos y ganar, luego ya la clasificación y tu nivel te dirán donde puedes mirar".

La psicología es muy importante para el entrenador del conjunto almeriense. Hace hincapié en que "vamos a creer en ganar, que para nada es fácil, pero tenemos posibilidades". Sobre el Eldense no tiene ninguna duda de que "es un equipo muy importante, es un león dormido, pero ellos saben que llega un equipo complicado a jugarles, lo saben de sobra, que vamos a plantear un partido serio, atrevido. Hay que saber competir en la adversidad, jugar después de un fallo".