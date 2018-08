Fran Fernández se aísla

El primera partido de la temporada ya ha tenido sus consecuencias. No son graves ni modifican la estructura del club, pero sí advierten que existe una fractura entre los profesionales y un grupo de aficionados que demanda un cambio total en la institución. Fran Fernández, que suele publicar de forma habitual algunos mensajes en las redes sociales principalmente para arengar a la gente, ha decidido abandonarlas temporalmente porque advierte "corrientes destructivas y ataques personales" en el estreno de este nuevo proyecto que él lidera desde el banquillo.

El míster piensa que no se "está siendo justo" con sus jugadores, puesto que compitieron "hasta el último segundo del partido" y reconoce que no jugaron bien, tal cual dijo en la propia sala de prensa del Ramón de Carranza. De la misma manera, el almeriense enfatiza la palabra equipo, que pone en mayúscula y repite en varias ocasiones a lo largo del texto y deja claro que su plantilla necesita tiempo, que va a ir creciendo semana a semana, puesto que hay trece futbolistas nuevos, más algunos del filial.

Habiendo sido respetuoso siempre, también en este caso, y teniendo derecho a decir lo que piensa, lo mismo que hacen los aficionados, sí que es cierto que Fran Fernández no estuvo acertado del todo en la última frase, al asegurar que seguirán trabajando para dar alegrías a su "verdadera afición". Esa distinción final es un error, puesto que siempre que impere el respeto, cada persona puede opinar y animar (o no hacerlo) a su manera. No es más ni menos, ni mejor ni peor un aficionado que asimila mejor que otro las derrotas, siempre por supuesto que no sea irreverente ni insolente en sus declaraciones o actos posteriores.

Nada más publicar el mensaje, hubo un apoyo unánime de la gente hacia el míster rojiblanco. Incluso los que se sintieron señalados en el escrito, quisieron puntualizar que sus críticas no iban hacia el propio Fran, sino hacia un nuevo proyecto que creen que es continuación de los anteriores. Se había creado una corriente de optimismo y de confianza con la renovación de Fran Fernández y con la llegada de los primeros fichajes, que se frenó de golpe con el mal partido en Cádiz y, sobre todo, por la ausencia de alguna incorporación que diera el salto de calida a la plantilla, que realmente el equipo necesita para romper con las tres campañas anteriores.

De esta manera, Fran prefiere estar centrado única y exclusivamente en su trabajo diario y aislarse de las redes sociales que, por otra parte, son esencialmente portales en los que todo el mundo opina, de forma más o menos acertada y certera. Lo que está claro es que una victoria el próximo domingo a las 22:00 ante el Tenerife va a suavizar las corrientes a las que se refiere el entrenador almeriense. Los jugadores tienen una semana por delante para corregir errores y estrenarse ante su público con una cara bien distinta a la de Cádiz.