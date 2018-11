Fran Fernández: "El bloque es la base del éxito"

Fran Fernández se permitió en sala de prensa un pecado venial, el de sacar pecho por primera vez en lo que va de curso para cobrarse deudas pendientes con quienes no creyeron en el equipo, porque hubo una fase en la que fue difícil creer: "Es una victoria de las que valen doble, decían que este equipo no tenía experiencia y no iba a ganar a nadie de la categoría y se ha visto que ha sido capaz de ello. Veníamos de dos partidos consecutivos fuera de casa y creo que el equipo ha empezado muy bien en los primeros minutos y en la primera llegada el rival nos hizo gol. Remontar ante un equipo que defiende bien es doblemente satisfactorio para todos".

Fiel a sus principios, el técnico indálico volvía a su discurso en la siguiente respuesta: "Es fiel reflejo del primer día que empezamos a trabajar, con humildad y los valores que caracterizan a este equipo. En tres semanas esto puede cambiar y hay que seguir con los pies en el suelo, celebrar y pensar ya en el Rayo Majadahonda".

Cuestionado por las dudas de Rubén Baraja en la acción que derivó en el penalti del empate, el preparador zapillero dejó claro que en su opinión era bastante claro, si bien no se pronunció acerca del fuera de juego que anulaba el posible 1-2: "Para mí el penalti ha sido claro, si se refiere a ello. No sé qué más ha podido ocurrir. Hemos tenido más posesión, llegada y remates a puerta, siendo merecedores de la victoria. Nos han puesto en muchas dificultades, defienden muy bien y nos dejaron la posesión para hacernos daño en las transiciones. Estuvimos perfectos en eso, sabíamos que sería trabado y nos costó hacer ocasiones, pero estábamos jugando contra el Sporting".

Con un elogio a Arzura quiso hacer partícipe a todo el plantel: "El que está en los entrenamientos y los ve en vídeo luego soy yo y todo el mundo está enchufado y asume su rol. Todos serán fundamentales en la competición, le tocó a Arzura y le doy la enhorabuena como al resto del equipo. El bloque es la base del éxito".