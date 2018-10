Fran Fernández ya conquistó Córdoba

Despuntaba la primavera de 1994. España vivía la dulce resaca dejada por las Olimpiadas de Barcelona y Andalucía por la Expo de Sevilla, los grandes hitos que marcaron el histórico año 92. En ese contexto la ciudad de Córdoba, que en el 93 había inaugurado el Nuevo Arcángel, organizó uno de los primeros campeonatos autonómicos de selecciones provinciales. El modesto combinado de Almería acudió a la cita con un equipo infantil y otro cadete (este con Francisco en sus filas).

En el primero de ellos, entre 18 críos con la ilusión de abrirse camino en el difícil mundo del fútbol, figuraba un buen defensor del Plus Ultra: Francisco Javier Fernández Díaz, quien casi un cuarto de siglo después dirige a la UD Almería, el club de su tierra, desde el banquillo. "En las fotos veo a grandes amigos, muchos compañeros y bonitos recuerdos", explica el zapillero al ver las instantáneas del plantel poco antes de disputar el partido inaugural ante la anfitriona (1-2) y la gran final ante la todopoderosa Málaga (1-1 y campeones en los penaltis): "Tengo un sabor agridulce de aquella final. Una inmensa alegría por ser campeones de Andalucía con 14 años. Se creó una plantilla de amigos que lo pasaban genial. Luego la amargura de no jugar en la final, pero contento.

Había una regla según la cual en los últimos 5 minutos no se dejaban hacer cambios y fui a nuevo. Estaba ya para jugar los últimos minutos de esa final y tuve que salirme". La anécdota que cuenta Fran la pergeñó Paco Berenguel, seleccionador de aquel grupo y padre de Héctor Berenguel, uno de los pocos futbolistas profesionales que ha dado la provincia. Fue una treta para ganarle tiempo al crono y airear a sus jugadores ante el constante empuje del conjunto malagueño, que había logrado igualar el tanto incial de los almerienses y buscaba la remontada en el tramo final. Sentado en el graderío del Mediterráneo para la entrevista, Fran mira de reojo las caras de ilusión de los críos en la foto y narra lo difícil que es llegar al profesionalismo: "Es un buen mensaje para algunos padres que se piensan que tienen a Messi o a Cristiano como hijos. De ese equipo llamaron del Real Madrid, Barcelona, Betis o Málaga a bastantes jugadores y al final profesionalmente solo dos se han dedicado a ello. Eso demuestra la dificultad que tiene que un niño de 14, 15 o 16 años sea ya profesional". Los jugadores a los que alude son el guardameta Javi Ruiz, que tras pasar por todas las categorías inferiores del FC Barcelona militó en Nástic, UD Almería, Badalona, Sant Andreu, Adra, Espanyol, Poli Ejido y Roquetas. El otro es Francisco Salvador Ela `Chupe', reclutado por el Real Madrid para sus bases y que luego pere grinó por Alcorcón , Las Palmas, Puertollano, Rayo Vallecano, Leganés, Chiasso suizo, Vera, Binéfar, Noja, Leioa, Kazincbarcikai húngaro y Happy Valley de Hong Kong.

Hoy en día ambos viven del fútbol en la emergente China. Fran Fernández cuenta que al entrar en edad sénior tuvo clara su vocación por el banquillo: "Una vez que acabé la etapa juvenil no daba para mucho más. Siempre fui el capitán del equipo, aunque apenas llevase un año en el club. Me ha gustado comunicar, corregir y si con 18 años no dabas para mucho más, mejor dedicarse a los cursos de entrenador". El sábado retorna al Nuevo Arcángel, muy remozado desde que lo conquistase un lejano 1994 como jugador, pero que el curso pasado se le resistió como técnico (2-0): "Fue la antepenúltimo jornada de la pasada Liga y lo cierto es que está bastante cambiado porque remodelaron las gradas y los vestuarios y ya no tiene pista de atletismo. Siempre que voy a Córdoba tengo ese recuerdo". Su receta para sumar el cuarto triunfo consecutivo en Liga es seguir subidos en la ola buena: "Tenemos que aprovechar la dinámica positiva de confianza, vamos a un campo difícil ante un rival con la máxima necesiadad que dificulta las opciones, pero mejorando podemos sacar un buen resultado".

Fran le echa un úlitmo vistazo a la foto y le habla a su yo de hace 24 años: "Al Fran de 14 años le diría que no cambie nada. A todo el mundo le gustaría ser futbolsita, es el sueño de cualquier crío que se dedique a ello, pero yo no cambio nada por estar donde estoy ahora mismo. Es un sueño estar en el equipo de tu ciudad entrenando en una categoría como esta. Estoy muy satisfecho de lo que he logrado, me ha costado muchísimo trabajo y lo que no quiero es pararme aquí, sino seguir creciendo y mejorando".