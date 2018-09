Fran Fernández: "Tenemos que solucionar nuestras carencias"

Fran Fernández, que vio su segundo encuentro desde la grada, analizó así el partido. "No sé si los rivales hacen muy poco o no, pero han marcado tres goles y nosotros solo uno. El partido fue igualado hasta el penalti, que puede serlo, aunque la semana pasada hubo parecidos sin ser señalizados. Hay ciertas carencias que deben solucionarse. Con el 1-1 tuvimos ocasiones claras, incluida un larguero, y en la siguiente jugada llegó el penalti. Luego el 3-1 fue un jarro de agua fría. Los detalles nos están condenando. Tras su segundo gol han juntado líneas y defendido bien y luego han hecho el tercero. Hasta entonces el partido estaba bastante equilibrado. Hacen falta puntos y finalizar más jugadas porque llegamos al área rival pero no tenemos último remate para lo que se genera en creación".

En cuanto a los jugadores, Álvaro Giménez dijo que "a raíz del empate teníamos el partido donde queríamos pero en el segundo tiempo Osasuna salió muy fuerte y nos ganó todas. Son justos vencedores. En el segundo tiempo no estuvimos como debíamos, tenemos que reflexionar". Arzura piensa que "fue un partido parejo que los dos partidos buscaron el arco contrario sin encerrarse, sino a ganar. Cuando atacas concedes atrás y hubo ocasiones para los dos. Se sentenció con un penal dudoso o no dudoso. Es fútbol y toca seguir". Y Romera que "nos ha faltado un poco de intensidad defensiva, tenemos que trabajar y analizar bien los errores cometidos".