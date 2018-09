Fran sabe de lo que habla

En las ruedas de prensa de fútbol [y del deporte en general] se plagian declaraciones a cada instante. Sin ir más lejos, uno escucha lo que han dicho esta semana los jugadores del Numancia y, a grandes rasgos, es exactamente lo mismo que lo expresado por Saveljich o Eteki, cada cual arrimando el ascua a su sardina. "Vamos a salir a ganar", "va a ser un partido difícil", "tenemos que estar contrados", "es un buen rival"... y así hasta que diez minutos después no hay titular (original) posible.

Sin embargo, cuando comparece Fran Fernández ante los medios de comunicación la cosa cambia. No es un hombre que arme follones al más puro estilo Mourinho, ni tan siquiera un filósofo como Guardiola, es un entrenador que dice lo que piensa sin pisar líneas rojas y que hace de la verdad su mejor arma. Aunque las ruedas de prensa suelen ser largas, sobre unos quince minutos, en dos o tres preguntas sintetiza perfectamente el momento del grupo. El resto, paja para rellenar.

Ayer, sin ir más lejos, no quiso subirse al carro de la euforia tras la victoria ante el Zaragoza y puso los pies en la tierra a todo el mundo. "Veo al equipo cada vez más preparado para la categoría, pero hay que hacer más cosas, tenemos que mejorar en muchos aspectos. No vamos a ganar sí o sí en Soria, vamos a tener que trabajar muchísimo. Eso sí, tampoco vamos a regalarle los puntos al rival", y una de las cosas en las que insiste que el equipo necesita mejorar es en el balón parado: "La estrategia va a ser vital a lo largo de toda la temporada, debemos de estar mucho más centrado en cada partido. Tenemos que defender mucho mejor y también crear peligro cuando es a nuestro favor, a lo largo de toda esta semana lo hemos trabajado", insiste el almeriense.

Desde principio de temporada, buena parte de la afición ha alabado al equipo por lo mucho que corre. Fran no quiere esos piropos, prefiere los puntos. "Queremos conseguir victorias para ganar en confianza. Ahora se está diciendo que somos muy intensos, que tenemos muy buena actitud, pero con eso no nos va a valer en muchos partidos. Hay que mejorar, sobre todo en ataque". Esa mejora provocará que se produzcan cambios habituales en el once: "Me gusta mucho hacer cambios, no quiero que el jugador se sienta cómodo en la titularidad, pero ahora creo que es el momento de conseguir algo de estabilidad".

Precisamente el Almería jugará hoy en Los Pajaritos con la intención de conseguir algo de regularidad para dar por finalizada un comienzo de temporada dubitativo en cuanto a resultados se refiere. "Hemos cambiado la dinámica en los últimos dos encuentros, y tenemos la intención de mantenerla, aunque en esta categoría, con la gran igualdad que hay, es complicado. Tenemos que imprimir un fuerte ritmo desde el inicio y salir a buscar la meta contraria. Físicamente estamos bien y somos capaces de llegar al final con opciones si el partido es largo".

Finalmente, el almeriense no sabe si romperá la mala racha en Los Pajaritos, pero lo va a intentar. "El Numancia es un buen equipo que está jugando bien al fútbol. Es diferente al típico juego que tenía anteriormente de fútbol directo. Ahora dispone de mucha posesión, es el que más tiene de toda la categoría, y goza de una ataque posicional. En el balón parado ha hecho cinco goles este año, tiene muy buenos lanzadores y rematadores", de ahí la insistencia en mejorar ese aspecto a partir de ya.