Francesc Barber se hace en Gränichen con su primera UCI Junior Series

Asentado entre los mejores júniors de su generación desde su estreno en la categoría el pasado año, Francesc Barber ha logrado este domingo en Gränichen (Suiza) la gran victoria que faltaba para coronar un reconocido palmarés. El balear de Primaflor-Mondraker-XSauce ha firmado su primera UCI Junior Series sabiendo sufrir cuando tocaba para asestar el golpe definitivo en la última vuelta. Sobre un circuito muy duro y la flor y nata júnior en carrera, Barber aventajaba en meta a los locales Holzer y Treudler. Segundo en Banyoles y cuarto en Albstadt, la victoria en Gränichen culmina uno de sus grandes objetivos de la temporada: ganar en Junior Series.

Francesc Barber: "¡Parecía que no iba a llegar nunca! Ha ido mejor de lo esperado. He salido bien, desde el principio en el grupo de cabeza de cuatro. Los demás iban a tirones todo el rato, lo que me ha costado bastante, pero luego bajando les recuperaba esos 2-3” que me sacaban en los tramos duros. Al final, en la ultima vuelta, nos hemos juntado de nuevo y lo he intentado a falta de media vuelta, abriendo un hueco pequeño pero que me ha servido para lograr la victoria".

También sumó un nuevo triunfo Sara Méndez, el segundo consecutivo, en su caso den Vall de Boí, carrera valedera para la Copa Catalana Internacional que se ha disputado sobre un circuito completamente embarrado por las fuertes lluvias caídas durante las últimas horas.

Sara Méndez: "Tengo que reconocer que sufrí mucho por la dureza del circuito, ya que en algunas zonas resultaba casi impracticable, había llovido de antes y además ha caído también un poco de agua durante la carrera. Pero por supuesto muy satisfecha, sigo en la línea de las últimas semanas, sumando importantes triunfos para seguir ganando en confianza".

Regreso de campeón

Problemas físicos le impidieron defender el liderato en el Open de España XCM la pasada semana, pero José 'Quillo' Márquez ha vuelto a probar sólo siete días después por qué se trata de toda una referencia en el circuito de larga distancia. El andaluz se ha impuesto de forma autoritaria en la Power Race Astorga, cuarta manga de la challenge nacional, completando sus 110 km de recorrido con 3 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado.

José 'Quillo' Márquez: "Súper contento por la victoria. El recorrido de esta Power Race era de perfil rodador, aunque a mitad de carrera se ha roto el grupo de 15-20 corredores de cabeza y a falta de 20 kilómetros me he ido solo, muriendo encima de la bici en una crono individual frente a los perseguidores para quitarme la espinita que llevaba de la semana pasada. Este triunfo se la quiero dedicar a la familia, al equipo y a todos los aficionados que me demuestran su cariño en cada carrera".