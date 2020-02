Francis y Barbero, ganas e ilusión

Mohamed El Assy ha presentado esta mañana a Francis Guerrero e Iván Barbero, dos de las últimas incorporaciones en el mercado de invierno, mientras que mañana miércoles será el turno para Enzo Zidane, cerrado en el último suspiro. El director general rojiblanco le daba la bienvenida a ambos asegurando que el equipo es ahora más fuerte deportivamente que en diciembre.

Francisco Javier Guerrero Martín (11-3-1996, Coín, Málaga) llega en calidad de cedido con opción a compra en caso de ascenso procedente del Real Betis Balompié, donde apenas ha contado en el esquema de Rubi pero sí fue pieza clave el curso pasado a las órdenes de Quique Setién: "En el mundo del fútbol de un año a otro cambia todo, pero no quiero hablar del pasado porque vengo con muchas ganas e ilusión de aportar mi granito de arena y lograr el ascenso".

Especialista en el carril diestro, siendo incluso internacional sub-21, Francis se define como un lateral con vocación ofensiva: "En los últimos años vengo jugando de carrilero con libertad por banda. También he jugado algún momento en el lateral izquierdo. Me encuentro cómodo en la banda, llevo tres años en el lateral derecho y el sistema de tres centrales con carrilero me gusta".

En el vestuario se ha encontrado con viejos conocidos de coincidir en el Betis como De la Hoz o Kaptoum y también conoce al meta Sivera de compartir concentración con la sub-21, y tiene claro que la meta es llegar a Primera con el Almería: "Es un objetivo muy ambicioso y un nuevo reto en mi carrera para seguir cogiendo experiencia. Con el Betis ya la tengo en Primera e intentaré ayudar".

Iván Martínez Gonzálvez, 'Barbero' (Roquetas de Mar, 17-8-1998) retorna al club en el que militó en categoría juvenil procedente del Osasuna también a préstamo en una operación por la que el Almería ha desembolsado 300.000 euros y se compromete a pagar 2 millones para hacerse con su propiedad en caso de ascenso: "Estoy muy contento, siempre tenía la esperanza de volver, pero no tan pronto ni de la forma que se ha dado al equipo de mi tierra y mi ciudad".

Hijo de José Barbero, artífice desde la portería del ascenso desde Segunda B a Segunda, admite que su padre le ha aconsejado trabajo y paciencia: "Mi padre me ha dicho que trabaje duro, con los pies en la tierra y que disfrute. Vengo a aprender de los delanteros y asumo mi rol de darlo todo al 100% en las oportunidades que tenga".

Iván Barbero, que lucirá dorsal del filial (36) al igual que Appiah, considera que el club ha cambiado para mejor desde su anterior etapa y que la experiencia en Osasuna le ha servido para crecer como futbolista: "Osasuna me hizo crecer y hacerme más maduro lejos de mi entorno de amigos. Al principio fue duro. No me creía del todo que fuera a venir, pero cuando las negociaciones iban avanzadas no me lo pensé".

Con 1'87 de estatura, Barbero reconoce que le gusta ir al cuerpo a cuerpo: "Soy un delantero que me gusta ir al juego aéreo, el choque y el contacto, pero también romper al espacio y estar en el área. He aprendido del fútbol vasco. El hecho de ponerme de nuevo la camiseta del Almería es algo muy especial, es como tener la ilusión de un niño".