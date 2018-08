Ganas de Mediterráneo

A Fran Fernández le gusta el puesto que ocupa. Es un batallador nato, le va la marcha. Cuanto más complicado es el reto, más se crece. Por eso es el entrenador de la Unión Deportiva Almería y por eso tiene en sus manos un proyecto joven, interesante, pero que también es una incógnita. Sin embargo, él está encantado con ello y por eso lo defendió a capa y espada tras el mal encuentro de Cádiz.

Una vez hecho el borrón, ahora toca la cuenta nueva ante su afición. Después del entremés del jueves, no del todo dulce ante el filial, mañana domingo toca volver al césped del Mediterráneo en esta nueva temporada que acaba de empezar. "El partido del domingo es especial para nosotros porque supone el estreno en casa, ante nuestra afición, de este nuevo proyecto. No dejan de ser tres puntos más de los muchos que quedan en la competición, pero no cabe duda que tiene esas connotaciones. Además nos gustaría darla la primera alegría a los aficionados, que bien se lo merecen", después de las últimas temporadas y el mal sabor de boca que dejó el encuentro de hace una semana en el Ramón de Carranza.

En el intento de sumar los tres puntos habrá que derrotar a un rival también poderoso y que intenta en los últimos años volver a la Primera División. "El Tenerife es uno de los grandes clubes del campeonato dentro de los muchos que hay. A diferencia de nosotros, que contamos con quince incorporaciones nuevas más los jugadores del filial que están con nosotros, mantienen el bloque de la pasada temporada, a la que han añadido los fichajes que han realizado en el aspecto ofensivo, que es lo que estaban buscando", y al que ya conoce después de enfrentarse en Marbella durante la pretemporada: "El partido será distinto. Los encuentros de preparación son para lo que están. El domingo habrá mucha más intensidad, mayores transiciones y la confrontación será menos controlada. Ellos no dejan llevar la iniciativa al rival, como la tuvimos nosotros en la pretemporada, trabajan bien el sistema defensivo y disponen de calidad y potencial en ataque. Están llamados a estar arriba en la clasificación".

El partido puede salir bien o puede no salir tan bien. Por eso, el almeriense insiste en que hay que tener paciencia porque, antes o después, el motor tiene que arrancar. "Es muy difícil que el equipo pueda estar engrasado con todas las incorporaciones que hemos tenido, pero sí hay una total concienciación y predisposición. Debemos tener confianza en los que tenemos que hacer, y que se note que jugamos en casa. A ilusión no nos puede ganar nadie. Nosotros vamos a competir con nuestras armas, estamos trabajando bien y por lo que estoy viendo en el día a día estamos preparados para intentar que los puntos se queden en casa que es el objetivo".

Si lo estima oportuno, Fran tiene a Pablo Caballero disponible para este domingo. A pesar de que en pretemporada no entraba en sus planes, la dificultad para encontrar a un delantero diferente a los perfiles de Álvaro y Sekou obliga a quedarse con el argentino. Éste estuvo hablando con el presidente antes del partidillo ante el filial y después participó en el mismo. "Es un jugador más de la plantilla, está entrenando bastante mejor durante los últimos días tras superar unas molestias y en el partido contra el filial ofreció un mayor nivel. Si lo consideramos oportuno el domingo podría participar", después de alabar sus últimas semanas, en las que ha visto a un futbolista más motivado y centrado en el grupo.

Finalmente, el míster respondió también a una pregunta acerca de su marcha de las redes sociales. Hay que recordar que tras el encuentro ante el Cádiz, Fran Fernández puso un mensaje en Facebook en el que anunciaba su marcha de las mismas, pese a ser una persona bastante participativa y que solía interactuar con el aficionado. "no he cerrado mis cuentas por las críticas, de hecho no las hubo, al margen de que éstas te ayudan a mejorar cada día. Es una decisión que tomé en mayo, no ahora en caliente. Son muchos los mensajes privados que recibo y no los puedo atender a todos porque tengo que estar centrado en lo mío. Como no me gusta que las redes sociales me la lleve una empresa u otra persona, opté por retirarme", se sinceró el entrenador rojiblanco que ya sólo piensa en el debut en el Mediterráneo.