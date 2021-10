Las 'cats' del Gea AM Team Almería, subcampeonas de Europa

El Gea AM Team Almería no pudo revalidar en Isolla delle Femmine el título obtenido en 2019 de la Champions Cup, cayendo con idéntico marcador en ambos sets ante el GRD Leça Love Tiles portugués (2:0; 24:18 y 24:18), equipo que se estrena en el palmarés de esta competición. Un resultado que no debe empañar el gran torneo realizado por el equipo dirigido por Agustín Collado, que hasta este partido definitivo tan solo había cedido en un partido de la primera fase.

Asun Batista ha sido la máxima anotadora en la Champions Cup para el equipo español, finalizando cuarta en el general de mejores realizadoras del torneo, con 100 puntos a sus espaldas.

Sin duda, el balonmano playa español ha vuelto a demostrar en Sicilia que continúa gozando de una gran salud y de unos magníficos resultados, marchándose de esta Champions Cup 2021 con un título (Ciudad de Málaga) y dos finales.