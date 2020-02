Goleador histórico, ahora míster

A Sena se le saca fácilmente la sonrisa, basta con tirarle de la lengua por su gol en el ascenso del Almería Club de Fútbol en Puertollano (0-2, el segundo de Antoñito), o con nombrarle a sus primos Kike, Chupe o Gregorio (el primero es de sangre, los dos segundo, hermanos, son de corazón y sentimiento). Eléctico en el regate, veloz cuando corría la banda y certero en el remate cerca del área. Las dos mil personas que acudían fielmente al Campo Municipal cada domingo en aquellos tiempos de los dos Almería, así recuerdan a este jugador que en junio los hizo bañarse en la extinta fuente de la Puerta Purchena.

“Vivíamos el fútbol de otra manera. Entonces no estábamos en las categorías profesionales, pero éramos una gran familia, todo gente de Almería. Aquel partido del ascenso a Segunda B fue de lo mejor de mi carrera profesional, imagino que mis sensaciones fueron como las de un jugador que gana una ‘Champions’. Esas temporadas fueron muy bonitas”, recuerda José Luis Senobua, Sena cuando se pone las espinilleras.

Aquel partido y aquel gol datan de comienzos de verano, no tan calurosos como los de ahora, de hace 20 años. La temporada siguiente, en Segunda B, fue el techo del centrocampista, que probó fortuna en más equipos tanto de la provincia como de fuera de Almería. Su sentimiento, eso sí, continuaba siendo rojiblanco y esa fe ahora le ha sido premiada. “Dejé de jugar en el Almería en 2001, han pasado casi 20 años. En mi corazón siempre ha estado este club, estoy muy contento de regresar. Me tomo esta experiencia como una oportunidad muy buena”.

Regresa porque el Almería, ahora como Unión Deportiva, le ha abierto las puertas de su cantera. No ya como goleador, está claro, pero sí como formador de futuras estrellas. Empezó la temporada en la Escuela EDA, en el Zapillo, hasta que hace unas semanas ha dado el salto al fútbol once, el campo grande, donde él ha vivido sus mejores tardes como futbolista. El infantil B de Segunda Andaluza es su primera oportunidad. “La estoy asumiendo desde el respeto al puesto de entrenador. Ser jugador te ayuda, pero siempre he respetado mucho a los entrenadores porque no es fácil, requiere de mucha atención, dedicación y formación. Me lo estoy tomando como unos estudios y una formación de algo que me gusta”. Además, tiene un grupo de jugadores a los que alaba. “Es muy ameno estar con ellos, son niños muy educados, que tienen en mente progresar en el club más importante de Almería. Tengo un grupo de niños con mucha calidad, entrenan muy duro para ser pequeños profesionales”.

Como un niño que estrena equipación nueva, así se encuentra Sena al frente al banquillo de la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. Igual que cuando era jugador tenía el sueño de marcar el gol del ascenso de su equipo, ahora lo tiene en imitar a muchos de sus amigos y excompañeros: Francisco, Héctor, FF, Salmerón... “Los veo y me da alegría que gente de Almería tenga una oportunidad en el fútbol profesional. Además de buenos entrenadores, son buenas personas”.