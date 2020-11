Gomes: "Sadiq va a hacer más de 15 goles esta temporada"

José Gomes está plenamente convencido de que Umar Sadiq pronto añadirá una buena cantidad de goles al solitario tanto materializado ante el Cartagena que de momento figura en la cuenta particular del nigeriano. En el duelo contra el Girona gozó de ocasiones muy claras que no llegó a materializar, pero el técnico luso asegura que acabará el curso con más de quince goles. De la visita al Sabadell prevista para mañana jueves (Nova Creu Alta, 19:00 horas) avanza alguna posible rotación y espera que el rival juegue más abierto gracias a las dos victorias consecutivas que lleva en su casillero.

¿A qué puede obedecer la sequía de Sadiq?

"Sadiq en mi opinión, si no se lesiona y va todo normal, va a hacer más de 15 goles esta temporada. Digo esto con convicción porque conozco su potencial al trabajar con él a diario y sé que tiene un margen grande de mejora. Tiene una herencia dura de Darwin, incluso ya se habla de él para el Barcelona, pero en la temporada pasada en la jornada 19 Darwin tenía 3 goles, aunque empezó más tarde. Vamos a esperar a Sadiq porque tiene potencial y nos va a ayudar".

¿Está satisfecho con la evolución del juego del equipo?

"Hay facetas de nuestro juego que han mejorado a marchas forzadas y esto se nota en muchos aspectos con tantos jugadores nuevos que se han integrado muy bien. El equipo está jugando bien porque trabaja todo el plantel".

¿A qué achaca el problema de gol ante el Girona?

"El último partido, con todo el respeto para Francisco y el Girona, si nosotros no ganamos no por su buena defensa, sino por la casualidad de no marcar. Creamos situaciones clarísimas de gol que no fueron porque no pusimos el balón en la portería. No fue porque la organización defensiva del contrario nos crease problemas al estar cerca de su portería sin solucionarlos. Creamos situaciones y las fallamos".

¿Piensa en darle una oportunidad de inicio a Pedro Mendes?

"Hay una cosa que no tiene que ver con Pedro Mendes, sino con las fechas en las que jugamos. Será un problema recuperar a los jugadores de este jueves por la noche al domingo por la tarde. Ahora hay que manejar las cosas y hay jugadores que por su trabajo merecen entrar".

¿Habría sido mejor medirse al Sabadell en la primera jornada como marcaba el calendario?

"No sé cuál es mejor momento para visitar al Sabadell. Ellos están muy confiados sacando el balón y eso puede ser bueno para generar espacios para el contrario. Eso puede ser mejor que encontrar a un equipo más cerrado. Por bien del fútbol es mejor que salgan a ganar".

¿Cómo espera que pueda plantear el partido el rival?

"El Sabadell ha jugado con cinco defensas, pero más un 3-4-3 en el último partido, cambiando del duelo ante el Leganés. Aunque salgan con tres centrales es un equipo ofensivo porque proyecta a sus carrileros y los centrales ayudan a construir. Si juegan con línea de cuatro como ante el Leganés será parecido porque el lateral derecho no sube mucho y la estructura sería parecida al 3-4-3".

Gomes: "El equipo está creciendo, se notan cosas en la velocidad del juego y dinámica ofensiva"

¿A su juicio se han dejado muchos puntos por el camino que merecían?

"Si me preguntas si hemos merecido perder el partido del Logroñés y Las Palmas diría que sí, los demás hicimos todo para ganar. Merecimos ganar contra Sporting y Girona, son 5 puntos más. Si ganamos al Sabadell estaremos 4 por debajo de la media que queremos".

¿Cuál es esa media que tienen en mente?

"Si hacemos 4 puntos en cada dos partidos de media, ascendemos. Si ganamos al Sabadell tenemos 4 puntos por recuperar de esa media y seguro que vamos a conseguirlo porque el equipo está creciendo, se notan cosas en la velocidad del juego y dinámica ofensiva".

Samu Costa ha visto 4 amarillas en 7 jornadas...

"Samu Costa tiene intensidad y entrega, nunca ahorra su energía y lo da todo. Eso, cuando tiene amarilla, genera un poco de miedo por nuestra parte en mantenerlo en el campo porque va muy fuerte a ganar cada balón y puede ser mal interpretado por los árbitros".

¿Medita refrescar de nuevo los carriles con Buñuel y Centelles como hiciera en Castellón?

"Vamos a hacer los cambios necesarios para estar más fuertes en este partido y ante el Rayo".